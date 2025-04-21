فيديو للقسام عن كمين "كسر السيف" ضد قوة إسرائيلية ببيت حانون

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد فيديو للكمين الذي نفذته عناصرها ضد قوة إسرائيلية ببيت حانون يوم السبت الماضي.

واستهدفت القسام خلال الكمين الذي أطلقت عليه "كسر السيف" جيبا عسكريا من نوع ستورم، أعقبه استهداف قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان بعبوة تلفزيونية 3 مضادة للأفراد، ثم استهداف موقع مستحدث لجيش الاحتلال بـ4 قذائق آر بي جي وعدد من قذائف الهاون.

وظهر عناصر القسام وهم يعدون الكمين الذي وقع في شارع العودة شرق بيت حانون وينتظرون مرور القوة الإسرائيلية، ثم يستدفون سيارة الجيب التي انقلبت وأجهزوا على جميع من كانوا فيها من جنود الاحتلال.

وأظهر مقطع آخر عناصر القسام وهم يستهدفون موقعا مستحدثا للاحتلال من بين أنقاض المباني بقذائف آر بي جي.

وكانت الجزيرة بثت أمس الأحد مشاهد حصرية توثق استهداف مقاتلي كتائب القسام آليات إسرائيلية على تخوم حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد خروج عناصر القسام من أحد الأنفاق ومهاجمة دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع، وسُمعت كلمة "ولّعت"، في إشارة إلى إصابة الدبابتين بصورة مباشرة واشتعال النيران فيهما.

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كما استهدف القساميون دبابة إسرائيلية ثالثة من وسط أحد المنازل المدمرة وأصابوها عبر قذيفة مضادة للدروع.