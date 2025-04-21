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عاجل | وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: عدوان أميركي بـ4 غارات على جنوب مدينة صعدة شمالي اليمن

21/4/2025-|آخر تحديث: 21/4/202512:25 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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