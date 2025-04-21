عاجل | رئيس الشاباك للمحكمة العليا: لا أعرف ما هي الأسباب التي دفعت إلى إقالتي من منصبي على يد الحكومة

ديوان نتنياهو: رئيس الشاباك قدم للمحكمة العليا مذكرة قائمة على الكذب وسوف يتم دحضها بالتفصيل مستقبلا

رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان: إفادة رئيس الشاباك ليست مجرد تحذير بل لائحة اتهام خطيرة وإنذار للديمقراطية

يائير غولان: نتنياهو فاشل أمنيا وسياسيا ويحاول استغلال الشاباك للبقاء

يائير غولان: نتنياهو فوضوي ويقود حكومة فوضوية وما فعله ليس مجرد تهديد للديمقراطية بل انقلاب سلطوي فعلي

غولان: نتنياهو يشكل خطرا مباشرا على أمن إسرائيل وعلى سيادة القانون ووجود الدولة ويجب أن يرحل الآن

رئيس الشاباك للمحكمة العليا: لا أعرف ما هي الأسباب التي دفعت إلى إقالتي من منصبي على يد الحكومة

رئيس الشاباك للمحكمة العليا: إقالتي من منصبي تمت لاعتبارات شخصية وليست مهنية لرئيس الوزراء نتنياهو

رئيس الشاباك للمحكمة العليا: نتنياهو طلب تفعيل أدوات تهدف إلى عرقلة الاحتجاجات ضده

رئيس الشاباك للمحكمة العليا: نتنياهو طلب الحديث معي دون توثيق ورفضت تقديم رأي يعرقل مثوله أمام القضاة

رئيس الشاباك: نتنياهو طلب مني تقديم معلومات عن النشطاء الذين يشاركون في الاحتجاجات

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