أكدت وزيرة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة كريستي نويم سرقة حقيبتها، في حادثة لا تخلو من مفارقة نظرا لكون الضحية هي الشخصية المعنية بالأمن.

وقالت الوزيرة الاثنين إنها كانت ضحية عملية تلصص لص أثناء تناولها العشاء في مطعم بوسط مدينة واشنطن العاصمة مساء الأحد.

ووقعت السرقة بينما كانت الوزيرة تتناول لفائف بيض عيد الفصح. وعندما سُئلت عن السرقة في البيت الأبيض، أقرت بالحادثة وقالت إن المسألة لم تُحل بعد.

ونقلت شبكة "سي.أن.أن" الأميركية عن مصدر أمني أن جهاز الخدمة السرية، الذي يوفر الأمن لنويم، راجع تسجيلات كاميرات المراقبة في المطعم، وشاهد رجلاً أبيض مجهول الهوية يرتدي كمامة طبية يسرق حقيبتها ويغادر المطعم.

وقد هرب اللص حاملاً رخصة قيادة نويم، وأدويتها، ومفاتيح شقتها، وجواز سفرها.

وليس هذا فحسب، فقد ذهب أيضا ببطاقة دخول وزارة الأمن الداخلي، وحقيبة مكياج الوزيرة، وشيكات فارغة، وحوالي 3000 دولار نقدًا.

ووفق المصدر، فإن جهاز الخدمة السرية بدأ تحقيقًا لتتبع أي استخدام لأدوات نويم المالية.