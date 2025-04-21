زعيم المعارضة الإسرائيلية: مواد استخباراتية تشير إلى اغتيال سياسي محتمل

نقل الإعلام الإسرائيلي عن زعيم المعارضة يائير لبيد قوله إن هناك مواد استخباراتية تشير إلى إمكانية وقوع اغتيال سياسي، وذلك مع تصاعد الأزمة في إسرائيل جراء النزاع بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وتصاعد الحراك المطالب بوقف الحرب على غزة.

وقال لبيد إن حكومة نتنياهو لن تنتصر في هذه الحرب لأنها لا تعرف كيف تنتصر، وفقا لما أوردته القناة الـ13 الإسرائيلية. وأضاف أن الحكومة لا تعرف كيف تجند عددا كافيا من الجنود ولا تعرف ما الذي سيحدث في اليوم التالي بعد انتهاء الحرب.

وذكر لبيد أن هناك مواد استخباراتية تشير لإمكانية وقوع اغتيال سياسي، لافتا إلى أن "نتنياهو يعلم ذلك ويمكنه منع حدوثه".

وقال إن نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش "يبيعان معادلة كاذبة.. إما النصر بالحرب أو إعادة الرهائن، وهذا غير صحيح".

وتوقع زعيم المعارضة أن يعين نتنياهو "دمية" تلغي التحقيق معه وتمنع محاكمته إذا ترك رئيس الشاباك رونين بار منصبه.

وقدم بار اليوم الاثنين إفادة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي أصدرت في 8 أبريل/نيسان الجاري أمرا احترازيا يمنع نتنياهو من تنفيذ قراره بعزل رئيس الشاباك إلى حين التوصل إلى تسوية.

تظاهرة عارمة للمستوطنين في "تل أبيب"؛ للمطالبة برحيل نتنياهو وإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة. pic.twitter.com/3bm0HB1hCN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 21, 2025

إعلان

"مظاهرة عشوائية"

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن آلاف الإسرائيليين خرجوا في "مظاهرة عشوائية" في تل أبيب مساء اليوم للمطالبة بعزل نتنياهو. وفرقت الشرطة المظاهرة بالقوة واعتقلت عددا من المحتجين.

ونقلت القناة الـ12 عن رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان قوله إنه "يجب اعتقال نتنياهو واستجوابه بشأن الأمور الخطيرة التي كشفها رئيس الشاباك".

ووصف غولان رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "خطر واضح ومباشر على أمننا".

في المقابل، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش -الذي يتزعم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف- رئيس الشاباك إلى التنحي عن منصبه "من أجل الدولة، ومن أجل أمن إسرائيل".

وأضاف سموتريتش أن بار "يجر الشاباك إلى عاصفة سياسية ويزعزع استقرار الجهاز".