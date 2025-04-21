بوتين يقرّ شراكة مع إيران تشمل الطاقة والتجارة والدفاع

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على قانون معاهدة الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع إيران.

وتشمل الاتفاقية التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، مثل: الدفاع ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والزراعة والثقافة.

وتأتي مصادقة الرئيس الروسي اليوم على القانون بعد إقراره من مجلس الدوما الروسي ومجلس الاتحاد في وقت سابق.

وقال أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي إن المعاهدة لا تنص على تقديم دعم عسكري متبادل، مؤكدا أن روسيا غير ملزمة بتقديم دعم عسكري لإيران.

وكان بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان وقّعا على هذه الاتفاقية في 17 يناير/كانون الثاني الماضي.

يذكر أن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين تمتد لعشرين عاما.

التهديد الأميركي

ويتزامن ذلك مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربة لإيران، في حال لم يصل معها لتسوية حول برنامجها النووي.

ومن المقرر عقد مباحثات جديدة في الأيام المقبلة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي.

في سياق متصل، يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الثلاثاء إلى الصين.

وتُعد الصين أكبر شريك تجاري لإيران وأحد كبار مستوردي نفطها في ظل العقوبات.

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وكانت الصين وقعت في 2021 اتفاقا إستراتيجيا واسعا مع إيران يمتد على 25 عاما، وتشمل هذه الشراكة مجالات متنوعة مثل الطاقة والأمن والبنى التحتية والاتصالات.