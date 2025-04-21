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"المثلث الأحمر المقلوب" يعود لواجهة التفاعلات مع عودة عمليات القسام بغزة

#شاهد.. استهداف آليات العدو المتوغلة على تخوم حي التفاح شرق مدينة غزة
استهداف آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة على تخوم حي التفاح شرق مدينة غزة (الجزيرة)
21/4/2025

عاد "المثلث الأحمر المقلوب" ليصبح محور التفاعلات على منصات التواصل، بعد الفيديو الذي نشرته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أمس الأحد، والذي وثّق استهداف مقاتليها لآليات إسرائيلية على تخوم حي التفاح، شرقي مدينة غزة.

وأظهر الفيديو مشاهد خروج مقاتلي القسام من أحد الأنفاق، حيث هاجموا دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع. وقد سُمعت عبارة "ولّعت" في الفيديو، تعبيرا عن إصابة الدبابة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها.

المثلث الأحمر: رمز العودة إلى الميدان

المثلث الأحمر المقلوب، الذي يرمز إلى تحديد عناصر القسام للأهداف الإسرائيلية أثناء الهجمات، لاقى تفاعلا واسعا بين المستخدمين على منصات التواصل. وعبّر العديد من المغردين عن اعتزازهم بظهور هذا الرمز مجددا، مشيرين إلى أن ذلك يعكس عودة المقاومة الفلسطينية بقوة إلى الميدان. إذ كتب أحد المغردين:

"ها هو المثلث الأحمر يعود بقوة في غزة.. ها هم أبطال الميدان يجابهون رابع أقوى جيش في العالم مدججا بأحدث الأسلحة التكنولوجية.. ها هم أبطال كتائب القسام يصنعون ملحمة بطولية ضد جيش نظامي بتعدادهم الذي لا يتجاوز 50 ألف مقاتل".

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وتطرق آخرون إلى الفجوة الهائلة في التسليح والتكنولوجيا بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، مشيرين إلى أن التاريخ، القديم والحديث، أثبت قدرة الحركات التحررية على مواجهة الجيوش النظامية. وكتب أحد المعلقين:

"رغم أن هذه المواجهة غير متكافئة بين جيش نظامي مزود بأحدث الأسلحة التكنولوجية وبين حركة تحررية، إلا أن الإرادة والإيمان بالقضية يحققان المعجزات. التجارب التاريخية تُظهر أن الحركات التحررية قادرة على إسقاط الجيوش المدججة بالسلاح".

"ولّعت ولّعت": كلمة أصبحت أيقونة

بالإضافة إلى ظهور المثلث الأحمر المقلوب، كانت عبارة "ولّعت ولّعت"، التي أطلقها أحد مقاتلي القسام أثناء قصف الدبابة الإسرائيلية، مصدر إلهام واحتفاء للمغردين. إذ كتب أحدهم "مشاهد تُسعد القلب، تعود من حي التفاح شرقي مدينة غزة، حيث المقاومون ينفذون عمليات بطولية تستهدف آليات الاحتلال".

ووفقا لما أعلنه الجناح العسكري لحركة حماس، فإن هذه العملية تُعد أول "كمين مُركب" يتم الإعلان عنه منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة. وأكدت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة "ميركافا 4" وجرافة عسكرية من طراز "دي 9" باستخدام قذيفتين من نوع "الياسين 105".

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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