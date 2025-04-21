"المثلث الأحمر المقلوب" يعود لواجهة التفاعلات مع عودة عمليات القسام بغزة

عاد "المثلث الأحمر المقلوب" ليصبح محور التفاعلات على منصات التواصل، بعد الفيديو الذي نشرته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أمس الأحد، والذي وثّق استهداف مقاتليها لآليات إسرائيلية على تخوم حي التفاح، شرقي مدينة غزة.

وأظهر الفيديو مشاهد خروج مقاتلي القسام من أحد الأنفاق، حيث هاجموا دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع. وقد سُمعت عبارة "ولّعت" في الفيديو، تعبيرا عن إصابة الدبابة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها.

باغتت ضربات القسام آليات العدو الغاشم المتقدمة في حي التفاح شرق غزة ، لتُحوّل الحديد إلى رماد، والغطرسة إلى هروب👌🏻🔥

لك ألووو ..جاءكم الجواب الحق من قسامنا 🔻#سلاحنا_كرامتنا pic.twitter.com/ea1khogAbP — رامي الناطور (@filistin710) April 20, 2025

المثلث الأحمر: رمز العودة إلى الميدان

المثلث الأحمر المقلوب، الذي يرمز إلى تحديد عناصر القسام للأهداف الإسرائيلية أثناء الهجمات، لاقى تفاعلا واسعا بين المستخدمين على منصات التواصل. وعبّر العديد من المغردين عن اعتزازهم بظهور هذا الرمز مجددا، مشيرين إلى أن ذلك يعكس عودة المقاومة الفلسطينية بقوة إلى الميدان. إذ كتب أحد المغردين:

"ها هو المثلث الأحمر يعود بقوة في غزة.. ها هم أبطال الميدان يجابهون رابع أقوى جيش في العالم مدججا بأحدث الأسلحة التكنولوجية.. ها هم أبطال كتائب القسام يصنعون ملحمة بطولية ضد جيش نظامي بتعدادهم الذي لا يتجاوز 50 ألف مقاتل".

ان عدتم عدنا العود احمد ورجع السهم الأحمر تاني والله لا يحرمنا من الغوالي ف #كتائب_القسام استهداف ابطلنا اليوم آليات العدو المتوغلة ع تخوم حي التفاح شرق مدينة غزة#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/0cqN2Zisez — بسمـة حـــور (@hour4400) April 20, 2025

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وتطرق آخرون إلى الفجوة الهائلة في التسليح والتكنولوجيا بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، مشيرين إلى أن التاريخ، القديم والحديث، أثبت قدرة الحركات التحررية على مواجهة الجيوش النظامية. وكتب أحد المعلقين:

المقاومة بعد مرور 562 يوم على الحرب. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك

اللهم سدد رأيهم ورميهم

اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين#كتائب_القسام pic.twitter.com/5NMTkVA1LI — NmR (@NmRak2) April 20, 2025

"رغم أن هذه المواجهة غير متكافئة بين جيش نظامي مزود بأحدث الأسلحة التكنولوجية وبين حركة تحررية، إلا أن الإرادة والإيمان بالقضية يحققان المعجزات. التجارب التاريخية تُظهر أن الحركات التحررية قادرة على إسقاط الجيوش المدججة بالسلاح".

"ولّعت ولّعت": كلمة أصبحت أيقونة

بالإضافة إلى ظهور المثلث الأحمر المقلوب، كانت عبارة "ولّعت ولّعت"، التي أطلقها أحد مقاتلي القسام أثناء قصف الدبابة الإسرائيلية، مصدر إلهام واحتفاء للمغردين. إذ كتب أحدهم "مشاهد تُسعد القلب، تعود من حي التفاح شرقي مدينة غزة، حيث المقاومون ينفذون عمليات بطولية تستهدف آليات الاحتلال".

ولّعت ولّعت 🔻🔥

تعود المشاهد التي تُسعد القلب من حي التفاح شرق مدينة غزة، حيث تستهدف المقاومة الآليات العسكرية الإسرائيلية pic.twitter.com/6VYVxSrCjq — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 20, 2025

ووفقا لما أعلنه الجناح العسكري لحركة حماس، فإن هذه العملية تُعد أول "كمين مُركب" يتم الإعلان عنه منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة. وأكدت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة "ميركافا 4" وجرافة عسكرية من طراز "دي 9" باستخدام قذيفتين من نوع "الياسين 105".