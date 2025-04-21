السلطات الأردنية تعتقل القيادي بجماعة الإخوان عارف حمدان

اعتقلت السلطات الأمنية الأردنية، اليوم الاثنين، عارف حمدان عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وعضو المكتب التنفيذي السابق للجماعة.

واعتقل حمدان في مقر عمله بالعاصمة الأردنية عمّان، وتم اقتياده إلى سجن المخابرات العامة في منطقة الجندويل.

ويرجّح مختصون بشؤون الجماعة، أنّ اعتقال عارف، تم على خلفية فتح المخابرات الأردنية للملف المالي للجماعة، وبحثها عن أي وثائق ومستندات تدين الجماعة وتجرّمها.

وقد سبق اعتقال عارف، اعتقال أمين صندوق الجماعة، قبل بضعة أيام.

يشار إلى أن عارف هو عضو مجلس الشورى الرابع للجماعة الذي تم اعتقاله، وهم: مصطفى صقر وأحمد بركات ومحمد جمال حوامدة، فضلا عن العضوين السابقين بمجلس الشورى خضر عبد الله عبد العزيز ومروان مبروك الحوامدة.

ويتوقّع مراقبون تصاعد عمليات الاعتقال، لقيادات الجماعة وكوادرها.

وكانت السلطات الأردنية اعتقلت الأسبوع الماضي 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة".