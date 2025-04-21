الأمن السوري يضبط أسلحة وصواريخ في حمص ودرعا

أعلنت السلطات السورية -الأحد- مصادرة كميات من الأسلحة والصواريخ في ريف حمص وسط البلاد ودرعا جنوبا.

وقالت الداخلية السورية إن إدارة الأمن العام في حمص ضبطت كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قرى وبلدات ريف المحافظة الغربي.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن الأسلحة أخفتها مجموعات وصفتها بالخارجة عن القانون.

وزارة الداخلية: من خلال الجهود المتواصلة لقوات إدارة الأمن العام، تم العثور على كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ومصادرتها، حيث كانت منتشرة بين قرى وبلدات ريف حمص الغربي، والتي أخفتها مجموعات خارجة عن القانون.#سانا pic.twitter.com/SqaCk9fFUl — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 20, 2025

ضبط أسلحة في درعا

في سياق متصل، قالت محافظة درعا -في منشور على منصة تلغرام- إن "الأمن العام في المحافظة ضبط شاحنة محملة بأسلحة متنوعة وصواريخ مضادة للدروع، كانت معدة للتهريب من دمشق إلى محافظة السويداء (جنوب)".

وفي وقت سابق الأحد، أفاد المصدر نفسه بأن قوات الأمن العام "تنفذ حملة مداهمة في المنطقة الغربية شمال مدينة داعل، وغرب مدينة إبطع (بمحافظة درعا)، استهدفت خلالها عصابة متورطة في سرقة الأسلحة وتجارة السلاح في المنطقة".

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وتأتي هذه العمليات الأمنية في سياق جهود السلطات لتضييق الخناق على شبكات تهريب السلاح والنشاطات الخارجة عن القانون، خاصة في جنوب البلاد، الذي يشهد نشاطا متزايدا لجماعات مسلحة.

جدير بالذكر أن محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، لا تزال تمثل تحديا أمنيا بالنسبة للسلطات السورية، إذ لا تزال فيها مجموعات مسلحة محلية لا تخضع بشكل مباشر لسلطة الحكومة المركزية وترفض الاعتراف بها.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.