شاهد.. إخلاء طائرة على متنها قرابة 300 راكب بمطار أميركي

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إن حريقا شب في محرك طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" اليوم الاثنين وعلى متنها ما يقرب من 300 راكب، بعد ابتعادها عن البوابة استعدادا للإقلاع من مطار أورلاندو الدولي بولاية فلوريدا، مما أجبر السلطات على إجلاء الركاب من الطائرة.

وكانت طائرة إيرباص "إيه-330" تستعد للإقلاع إلى أتلانتا عندما اشتعلت النيران في محركها حوالي الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي.

وستجري إدارة الطيران الاتحادية تحقيقا في الواقعة.

⚠️ #BREAKING VIDEO: Nearly 300 passengers on a Delta Airlines flight were forced to evacuate after an engine fire broke out in #Orlando, #Florida

The cause of the fire is currently unknown but, fortunately, no injuries have been reported. pic.twitter.com/omcpZVfJ5G

