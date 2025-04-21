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شاهد.. إخلاء طائرة على متنها قرابة 300 راكب بمطار أميركي

People evacuate a Delta plane due to an engine fire in Orlando, Florida, United States, April 21, 2025, in this video screengrab obtained from social media. @dylangwall via X/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
إدارة الطيران الاتحادية ستجري تحقيقا في الواقعة (رويترز)
21/4/2025

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إن حريقا شب في محرك طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" اليوم الاثنين وعلى متنها ما يقرب من 300 راكب، بعد ابتعادها عن البوابة استعدادا للإقلاع من مطار أورلاندو الدولي بولاية فلوريدا، مما أجبر السلطات على إجلاء الركاب من الطائرة.

وكانت طائرة إيرباص "إيه-330" تستعد للإقلاع إلى أتلانتا عندما اشتعلت النيران في محركها حوالي الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي.

وستجري إدارة الطيران الاتحادية تحقيقا في الواقعة.

وذكرت دلتا أن الرحلة 1213 كانت تقل 282 راكبا وطاقما من 12 فردا، ولم ترد أي تقارير أولية عن وقوع إصابات.

واتبع طاقم دلتا الإجراءات اللازمة لإخلاء مقصورة الركاب عندما لوحظت ألسنة اللهب في أحد محركي الطائرة.

المصدر : رويترز

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