30 شهيدا في غزة و"المناطق الآمنة" بمرمى النيران

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عدة مناطق في قطاع غزة، بما فيها التي يدّعي أنها آمنة، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية فلسطينية للجزيرة إن 15 فلسطينيا استشهدوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على أحياء سكنية في القطاع منذ فجر الأحد.

وتركزت الغارات الجوية والقصف المدفعي على شمال وجنوب القطاع، كما شملت الهجمات المناطق الوسطى.

واستشهد 6 فلسطينيين في قصف من مسيّرات إسرائيلية على شارع النخيل وساحة الشوا في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما طال القصف أحياء قريبة بينها حي الشجاعية، مما دفع المزيد من الأهالي للنزوح غربا باتجاه وسط مدينة غزة.

وبالتوازي مع القصف الجوي والمدفعي، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

وتصاعد القصف الجوي والمدفعي على أحياء شرقي غزة وفي وسطها بالتزامن مع توغل قوات الاحتلال في أطراف الشجاعية والتفاح.

🔹 شاهد ..لحظة سقوط قذيفة من مدفعية الاحتلال قرب برج القدس بمحيط مجمع الصحابة بمدينة غزة. pic.twitter.com/B32SHdjYhW — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 20, 2025

من الشمال للجنوب

وفي الشمال، استشهد 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل في مشروع بيت لاهيا.

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وفي وسط القطاع، استشهد 4 أشخاص إثر قصف على مخيم النصيرات، بينما استهدف القصف أيضا محيط بلدة المغراقة ومخيم البريج.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن بعض المناطق التي استهدفها الاحتلال وسط القطاع كان قد صنفها في وقت سابق ضمن ما يزعم أنها "مناطق آمنة".

وفي الجنوب، أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على شمال شرق مدينة رفح إلى 5.

واستشهد فلسطيني آخر إثر قصف مدفعي في منطقة المواصي شمال غرب رفح.

عاجل | الاحتلال ينسف عدداً من المباني السكنية شمال شرق رفح، جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/s6TQFGIl8G — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 20, 2025

وبالتزامن نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف متتالية لعدد من المباني السكنية شمال المدينة.

وفي خان يونس، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة على منزل بحي المنارة.

وبحلول الليل، قصفت مسيّرات إسرائيلية مركبا للصيادين في محيط ميناء خان يونس.

وفي خان يونس أيضا، شيّع فلسطينيون الصحفي أحمد منصور الذي استشهد فجر اليوم متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين في محيط مجمع ناصر الطبي قبل أسبوع.

وكان القصف أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين.

ومنذ استئناف العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، استشهد نحو 1850 فلسطينيا وأصيب أكثر من 4800 آخرين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.