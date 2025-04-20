نحو 290 ألف نازح في الفاشر والجيش يتهم الدعم السريع بمواصلة قصف المدنيين

يستمر نزوح المدنيين من مدينة الفاشر ومخيماتها في إقليم دارفور غربي السودان هربا من القصف والمعارك، إذ ارتفع العدد الإجمالي إلى نحو 290 ألف نازح منذ أوائل أبريل/نيسان الجاري وفقا للمنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في دارفور.

وقال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال إن ما يجري "كارثة إنسانية حقيقية تتطلب استجابة عاجلة من أجل إنقاذ حياة الآلاف".

وأوضح أن النازحين -ولا سيما النساء والأطفال- يواجهون في طريقهم إلى منطقة طويلة -التي تبعد نحو 60 كيلومترا غربي الفاشر- خطر المجاعة والعطش والمرض والصدمات النفسية.

وأفادت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في دارفور بأن عدد النازحين من مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك إلى منطقة طويلة بلغ 288 ألفا و706 منذ 3 أبريل/نيسان الجاري، وهو ما يزيد العدد الإجمالي للنازحين في المنطقة إلى أكثر من 1.5 مليون نازح.

قصف مستمر

وفي غضون ذلك، أعلن الجيش السوداني مقتل وإصابة مدنيين في قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على مناطق عدة بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقالت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش في الفاشر إن قوات الدعم السريع واصلت "الاستهداف الممنهج" للمدنيين وقصفت أحياء المدينة بالمدفعية الثقيلة أمس السبت "مما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة 3 آخرين، بينهم نساء".

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ وفقا للأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدّر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وقبل نحو 10 أيام هاجمت قوات الدعم السريع مخيم زمزم للنازحين وأعلنت سيطرتها عليه بعد اشتباكات مع الجيش والقوات المساندة له، مما أدى إلى مقتل 400 شخص، وفقا للأمم المتحدة.

محاكمة

من ناحية أخرى، عقدت محكمة في مدينة بورتسودان أولى جلسات محاكمة عدد من المتهمين في قضية اغتيال والي ولاية غرب دارفور السابق خميس أبكر في 4 يونيو/حزيران 2023 بمدينة الجنينة عاصمة الولاية.

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ووفقا لإعلام النيابة العامة بالسودان، فإن لائحة المتهمين في القضية تشمل 16 متهما، على رأسهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ونائبه عبد الرحيم دقلو وقائد الدعم السريع في ولاية غرب دارفور.

ووصفت النيابة العامة محاكمة هؤلاء المتهمين بأنها "خطوة مهمة لتعزيز سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب".