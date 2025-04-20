منظمات تطالب "ميرسك" بوقف نقل مواد عسكرية لإسرائيل والشركة ترد

دعت عشرات المنظمات والنقابات في العالم شركة الشحن العالمية "ميرسك" للتوقف الفوري عن نقل مكونات طائرات "إف – 35" إلى إسرائيل وأي مواد عسكرية أخرى تُستخدم في الحرب على غزة.

وردا على تقارير بشأن نقل شركة "ميرسك" شحنات عسكرية إلى إسرائيل، نفت الشركة للجزيرة، ما وصفتها بادعاءات نقل الأسلحة أو الذخيرة إلى مناطق النزاع النشطة، بما في ذلك إسرائيل وغزة.

وأكدت الشركة، في بيان، أن السفينتين "ديترويت ميرسك" و"نيكسو ميرسك"، اللتين يُتوقع مرورهما بالموانئ المغربية، تحملان حاويات شحن تنقل معدات طائرات "إف – 35" متوجهة إلى دول منخرطة في برنامج صناعة هذا النوع من الطائرات؛ وشددت على أن الاستنتاج بأن "ميرسك" تنقل تلك الأجزاء إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية هو استنتاج مضلل، وفق البيان.

وفي وقت سابق، قالت تقارير استنادا إلى بيانات ملاحية أن سفينة متجهة لإسرائيل رست صباح اليوم الأحد في ميناء الدار البيضاء عند الساعة 4:48 بتوقيت غرينتش، وذلك رغم موجة الرفض الشعبي والاحتجاجات التي شهدتها مدن مغربية رفضا لدخول السفينة إلى البلاد.

وأظهرت البيانات أن السفينة "ميكسو ميرسك" التي تحمل رقم التسجيل "9220885"، تتبع لشركة "ميرسك" الدانماركية، وترفع علم هونغ كونغ، وقد ظلت تدور في محيط الميناء منذ وصولها في 18 أبريل/نيسان، قادمة من المياه القريبة من السواحل الإسبانية.

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وكانت النقابة الوطنية لعمال الموانئ في المغرب قد دعت جميع العاملين بميناء الدار البيضاء إلى مقاطعة السفينة التي وصفتها، في بيان رسمي، بأنها "محملة بشحنة عسكرية موجهة إلى الكيان الإسرائيلي".

وذكرت النقابة أن السفينة متهمة بنقل معدات عسكرية، من بينها قطع غيار لطائرات إف-35 الحربية، إلى جانب إمدادات أميركية "فتاكة"، في سياق الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وكانت حركة المقاطعة في المغرب قد أعلنت، في وقت سابق، رفضها القاطع لدخول السفينة، متهمة إياها بأنها ستتسلم شحنة عسكرية مخصصة للجيش الإسرائيلي من سفينة أميركية تُدعى "ميرسك ديترويت"، والتي كان من المقرر أن تصل إلى ميناء طنجة البحري.

وبالتحقق من مسار السفينة الأميركية التي تحدثت عنها الحركة، تبيّن أن "ميرسك ديترويت" -التي تحمل رقم التسجيل 9333034- قد غادرت ميناء نيويورك في 13 أبريل/نيسان، وهي تقترب حاليا من السواحل البرتغالية.