مظاهرات حاشدة في مدن وعواصم عالمية تضامنا مع غزة

شهد عدد من العواصم والمدن العالمية مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين وتطالب بمقاطعة إسرائيل وتندد بالمجازر التي ترتكبها في قطاع غزة وتدعو إلى رفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية.

إندونيسيا

ففي إندونيسيا تظاهر الآلاف تضامنا مع أهل غزة، بعد دعوات أطلقتها عشرات الجمعيات والمنظمات المجتمعية غربي جزيرة جاوا، واحتشدوا في وقت متزامن في 3 مدن غربي الجزيرة هي باندونغ وبوغور وتانغرانغ.

واستنكر المشاركون في الفعاليات الشعبية العدوان الإسرائيلي المستمر على سكان القطاع، وأكدوا دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله، داعين لمواصلة المقاطعة الاقتصادية لمنتوجات الشركات الداعمة لإسرائيل.

وانتقد متحدثون في المسيرات إغلاق المعابر وصعوبة وإيصال المساعدات إلى سكان القطاع مطالبين بمقاطعة إسرائيل ووقف الحرب على غزة.

فرنسا

وفي فرنسا، شهدت العاصمة باريس مظاهرة حاشدة جابت شوارع المدينة، وطالبت بوقف الإبادة في غزة والتنديد بالمجزرة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع.

وطالب المتظاهرون بإنصاف الشعب الفلسطيني في غزة وتوفير الحماية له وبمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، كما طالبوا بوقف فوري للحرب، ورفع الحصار عن غزة.

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ألمانيا

وفي العاصمة الألمانية برلين، خرج مئات المحتجين يرفعون شعارات منددة باستمرار المجازر الإسرائيلية في حق الفلسطينيين في غزة، واستمرار الحصار الخانق على سكان القطاع، وحرمانهم من الطعام والدواء وسط صمت المجتمع الدولي.

كما خرج آلاف المتظاهرين في عدد من المدن الألمانية خلال عطلة عيد الفصح، مطالبين بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوا إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، ورفع المشاركون شعارات مناهضة للعنف.

ودعا المتظاهرون كذلك إلى احترام القانون الدولي، في حين وجهت فعاليات سياسية تحذيرات للحكومة الألمانية المقبلة من استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الدانمارك

وفي العاصمة الدانماركية كوبنهاغن رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وشعارات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ولافتات منددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وبالصمت العالمي على المجازر الإسرائيلية المستمرة بحق الأطفال والنساء في غزة.

اليابان

وفي مدينة كيوتو اليابانية نظّم ناشطون أمس السبت، مسيرة داعمة لفلسطين مطالبين بوقف المجازر الإسرائيلية المتواصلة في قطاع، غزة وجاب المتظاهرون شوارع المدينة رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في غزة.

وردد المشاركون هتافات تدعو للحرية لفلسطين "من النهر إلى البحر"، على وقع قرع الطبول.

بريطانيا

وفي بريطانيا، تظاهر متضامنون مع القضية الفلسطينية في مدينة مانشستر، داعين إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، كما دعوا المجتمع الدولي إلى محاسبة القادة الإسرائيليين بتهمة الإبادة الجماعية.

إيطاليا

كما شهدت مدينة ميلانو الإيطالية مظاهرة حاشدة، طالب المشاركون فيها بوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة؛ ورفعوا الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة، وعدم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وبوقف دائم وفوري لإطلاق النار.

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هولندا

وفي مدينة سخيدام الهولندية، احتشد المئات من المحتجين على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تنديدا باستمرار المجازر الإسرائيلية بحق سكان القطاع. وطالب المحتجون بوقف فوري لإطلاق النار، وفتح المعابر، وإرسال مساعدات عاجلة لأهالي غزة.