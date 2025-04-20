عاجل | لابيد: وفقا لمعلومات استخباراتية نحن في طريقنا لكارثة وهذه المرة ستكون من الداخل
20/4/2025-|آخر تحديث: 20/4/202507:45 م (توقيت مكة)
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد:
- كان على رئيس الشاباك الاستقالة منذ 7 أكتوبر بسبب فشله.
- وفقا لمعلومات استخباراتية نحن في طريقنا لكارثة وهذه المرة ستكون من الداخل.
- نحن معرضون لاغتيالات سياسية من الداخل ورئيس الشاباك رونين بار على رأس من يتلقى التهديدات.
- من يدير الحكم منذ 7 أكتوبر هو المسؤول عن التحريض.
- يجب إيقاف المحرضين على العنف ونحن في مرحلة خطيرة.
- أدعو نتنياهو إلى إسكات وزرائه وأبواقه الإعلامية ومنح الشاباك القوة.
- الكارثة المقبلة ستكون نتيجة للتحريض من الداخل ويجب مواجهة دعاوى العنف.
- لن نتمكن من التعامل مع تحديات حماس وإيران إذا كنا نعاني من التمزق.
- يجب منح الشاباك القوة والصلاحية الكاملتين.
- مستوى التحريض الذي تقوده الحكومة يقوض أسس الديمقراطية وستصبح خطرا وجوديا علينا.
المصدر : الجزيرة