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عاجل | لابيد: وفقا لمعلومات استخباراتية نحن في طريقنا لكارثة وهذه المرة ستكون من الداخل

20/4/2025-|آخر تحديث: 20/4/202507:45 م (توقيت مكة)

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد:

  • كان على رئيس الشاباك الاستقالة منذ 7 أكتوبر بسبب فشله.
  • وفقا لمعلومات استخباراتية نحن في طريقنا لكارثة وهذه المرة ستكون من الداخل.
  • نحن معرضون لاغتيالات سياسية من الداخل ورئيس الشاباك رونين بار على رأس من يتلقى التهديدات.
  • من يدير الحكم منذ 7 أكتوبر هو المسؤول عن التحريض.
  • يجب إيقاف المحرضين على العنف ونحن في مرحلة خطيرة.
  • أدعو نتنياهو إلى إسكات وزرائه وأبواقه الإعلامية ومنح الشاباك القوة.
  • الكارثة المقبلة ستكون نتيجة للتحريض من الداخل ويجب مواجهة دعاوى العنف.
  • لن نتمكن من التعامل مع تحديات حماس وإيران إذا كنا نعاني من التمزق.
  • يجب منح الشاباك القوة والصلاحية الكاملتين.
  • مستوى التحريض الذي تقوده الحكومة يقوض أسس الديمقراطية وستصبح خطرا وجوديا علينا.
المصدر : الجزيرة

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