أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي التزام بلاده بإحياء اتفاق غزة رغم الصعوبات، معربا عن قلق الدوحة من بطء مسار التفاوض.

وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، شدد الخليفي -اليوم الأحد- على أن قطر تشعر بالإحباط من تباطؤ عملية التفاوض وأن أرواحا باتت على المحك.

كما رفض الخليفي مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما سُمي تحريض قطري في الجامعات الأميركية، معتبرا أن انتقاداته المتكررة غالبا ما تكون مجرد ضجيج.

وأمس، أكد نتنياهو أنه لن ينهي حرب الإبادة المتواصلة للشهر الـ19 ضد الشعب الفلسطيني في غزة، قبل ما وصفه بالقضاء على قدرات حركة حماس المدنية والعسكرية بشكل كامل.

مصالح شخصية وسياسية

وتتصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي والمطالبات عبر عرائض وقعها مدنيون وعسكريون احتياط ومتقاعدون، لإعادة الأسرى بغزة عبر وقف الحرب.

ويقول المحتجون والمعارضة إن استمرار الحرب على غزة لا يخدم مصلحة أمنية لإسرائيل، وإنما مصالح شخصية وسياسية لنتنياهو وحكومته.

وكان نتنياهو قد صرح بأنه لا خيار سوى مواصلة القتال في غزة حتى تحقيق ما وصفه بـ"النصر" معتبرا أن إسرائيل تمر بمرحلة حاسمة.

وقد انتهت مطلع مارس/آذار الماضي المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني بوساطة مصرية وقطرية وبرعاية أميركية، وقد التزمت حماس بتنفيذه.

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ولكن نتنياهو المطلوب دوليا تراجع عن المرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنف حربه على غزة في 18 مارس/آذار استجابة لضغوط متشددي حكومته، وفق إعلام إسرائيلي.

وبدعم أميركي، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 168 ألف شهيد وجريح غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.