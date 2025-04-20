زامير يزور مناطق محتلة بسوريا ويتحدث عن أهميتها الأمنية لإسرائيل

أفاد الجيش الإسرائيلي بأن رئيس هيئة الأركان إيال زامير قام اليوم الأحد بجولة ميدانية في الجولان السوري المحتل لتقييم الأوضاع هناك.

وقال زامير إن قوات الجيش الإسرائيلي تسيطر على نقاط إستراتيجية داخل الأراضي السورية "للدفاع عن إسرائيل بأفضل طريقة يمكن منها كشف كل من يتحرك على تلك الهضبة الجبلية"، وفق تعبيره.

وأضاف زامير خلال الجولة أنه لا أحد يعرف كيف ستتطور الأمور، قائلا إن وجود القوات الإسرائيلية هناك له أهمية أمنية بالغة، وإنها ستواصل عملها في ما سماها المنطقة الأمنية وحماية السكان من أي تهديد، على حد قوله.

ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي الجولان بأنه منطقة حيوية، وقال إن القوات الإسرائيلية دخلتها للسيطرة على نقاط مفتاحية "لأن سوريا انهارت"، في إشارة إلى المرحلة التي تلت انهيار نظام بشار الأسد.

واستغلت إسرائيل سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي لإسقاط اتفاقية فض الاشتباك والتوغل في الجزء المحرر من الجولان، بما في ذلك المنطقة العازلة، واحتلال سفح جبل الشيخ وإقامة مواقع عسكرية فيه.

وأعلنت حكومة بنيامين نتنياهو أن قواتها ستظل في الأراضي السورية التي احتلتها في جنوب غربي سوريا حتى إشعار آخر، وذلك على الرغم من المطالبات المتكررة من سوريا ودول عدة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية التي احتلها حديثا.