كشفت بيانات ملاحية أن سفينة متجهة لإسرائيل رست صباح اليوم الأحد في ميناء الدار البيضاء عند الساعة 4:48 بتوقيت غرينتش، وذلك رغم موجة الرفض الشعبي والاحتجاجات التي شهدتها مدن مغربية رفضا لدخول السفينة إلى البلاد.

وتُظهر البيانات أن السفينة "ميكسو ميرسك" التي تحمل رقم التسجيل "9220885"، تتبع لشركة "ميرسك" الدانماركية، وترفع علم هونغ كونغ، وقد ظلت تدور في محيط الميناء منذ وصولها في 18 أبريل/نيسان، قادمة من المياه القريبة من السواحل الإسبانية.

وأشارت حركة مقاطعة إسرائيل في تدوينة عبر منصة "إكس" مساء أمس السبت إلى أن "الجماهير المغربية وعمال الميناء ساهموا في عرقلة مسار السفينة، التي تُعد جزءا من أسطول الشركة الدانماركية المتواطئة في تغذية الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد غزة".

وكانت النقابة الوطنية لعمال الموانئ في المغرب قد دعت جميع العاملين بميناء الدار البيضاء إلى مقاطعة السفينة التي وصفتها في بيان رسمي بأنها "محملة بشحنة عسكرية موجهة إلى الكيان الإسرائيلي".

#العدو_في_الميناء: عرقلت الجماهير المغربية وعمال الميناء أمس مسار سفينة (Nexoe MAERSK) التي تعد جزءاً من أسطول الشركة الدنماركية المتواطئة في تغذية الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة . لا تزال السفينة تجوب البحر ومن المتوقع أن تحاول الرسو مرة أخرى مساء اليوم السبت. pic.twitter.com/StSlbaYMRJ — حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) (@BDS_Arabic) April 19, 2025

وذكرت النقابة أن السفينة متهمة بنقل معدات عسكرية، من بينها قطع غيار لطائرات إف-35 الحربية، إلى جانب إمدادات أميركية "فتاكة"، في سياق الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

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وشهد ميناء الدار البيضاء أمس السبت وقفة احتجاجية شارك فيها مئات النشطاء المغاربة، مطالبين السلطات برفض رسو السفينة، في ضوء الاتهامات المتعلقة بنقلها معدات عسكرية إلى إسرائيل.

ومن المقرر أن ينظم نشطاء مغاربة اليوم الأحد احتجاجا جديدا في ميناء طنجة المتوسط، تنديدا بوجود السفينة في المياه المغربية.

وكانت حركة المقاطعة في المغرب قد أعلنت في وقت سابق رفضها القاطع لدخول السفينة، متهمة إياها بأنها ستتسلم شحنة عسكرية مخصصة للجيش الإسرائيلي من سفينة أميركية تُدعى "ميرسك ديترويت"، والتي كان من المقرر أن تصل إلى ميناء طنجة البحري.

وبالتحقق من مسار السفينة الأميركية التي تحدثت عنها الحركة، تبيّن أن "ميرسك ديترويت" -التي تحمل رقم التسجيل 9333034- قد غادرت ميناء نيويورك في 13 أبريل/نيسان، وهي تقترب حاليا من السواحل البرتغالية.