قال عدي ألكسندر Adi Alexander والد الأسير الأميركي الإسرائيلي عيدان المحتجز في قطاع غزة إنه لا يزال يأمل أن يكون ابنه البالغ من العمر 21 عاما على قيد الحياة، بعد أن أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مصيره غير معروف.

ودعا عدي -الذي كان ابنه يخدم في الجيش الإسرائيلي عندما أسر في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- الولايات المتحدة إلى إجراء محادثات مباشرة لتحرير الأسرى المتبقين، الأحياء والأموات، الذين أسروا خلال عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية قبل أكثر من عام ونصف.

وقال الأب في مقابلة أجريت معه أمس السبت "أعتقد أنه يجب علينا التواصل معهم مباشرة لنرى ما يمكن فعله بشأن ابني، والرهائن الأميركيين الأربعة القتلى، وجميع الآخرين".

وأضاف "يبدو أن المفاوضات متوقفة، كل شيء عالق، ونعود إلى ما كنا عليه قبل عام تقريبا. إنه أمر مقلق حقا".

رسالة الأب لابنه

وكانت حماس قد وافقت سابقا على إطلاق سراح عيدان ألكسندر الذي يُعتقد أنه آخر أسير أميركي على قيد الحياة في غزة، بالإضافة إلى جثث 4 أميركيين آخرين أسروا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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وقال والد عيدان -الذي يحمل جنسية مزدوجة ونشأ في نيوجيرسي- إن ابنه كان "شابا أميركيا بامتياز، رياضيا رائعا… يا له من فتى محب" وجد نفسه "في المكان الخطأ، والوقت الخطأ".

وأشار إلى أنه لو استطاع التحدث إلى ابنه الآن لقال له "تأكد، لم ينسك أحد، ولا والداك بكل تأكيد، والجميع يكافح من أجل إطلاق سراحك على أعلى مستوى في الولايات المتحدة، وأعتقد أيضا في إسرائيل".

ولم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على وضع ألكسندر، لكنه أكد أنه يتعين على حماس أن تطلق سراحه فورا هو وجميع الأسرى المتبقين، محملا حماس "وحدها المسؤولية عن الحرب واستئناف العمليات القتالية".

تصريحات للقسام

وكان أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد قال أمس السبت إن المقاومة "تمكنت من انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير عيدان ألكسندر، وما زال مصير الأسير والآسرين مجهولا".

وأكد أن حياة الأسرى في خطر بسبب "عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو".

وشدد على أن الاحتلال يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية.

وجاء في تصريحات أبو عبيدة أن الاحتلال يزوّر شهادات لأسرى سابقين للتحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتل أسراه.

وأوضح أن المقاومة تعمل على حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان.