بيان من الرئاسة السورية بشأن فعالية حضرها جمال الشرع

أصدرت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، بيانا توضيحيا بشأن حضور جمال الشرع، شقيق الرئيس أحمد الشرع، فعالية نظمها رجل أعمال من دير الزور شرقي البلاد، وأثارت جدلا كبيرا في سوريا.

ونشر ناشطون سوريون على منصات التواصل الاجتماعي صورا تظهر شقيق الرئيس جالسا إلى جانب وزير الثقافة محمد الصالح خلال الفعالية التي نظمها رجل أعمال يُدعى فرحان المرسومي.

كما أظهر مقطع مصور شخصين يضع كل منهما عباءة تقليدية على كتفي جمال الشرع والصالح داخل "مضافة المرسومي".

أول ظهور لـ #جمال_الشرع الشقيق الثالث لرئيس سوريا في المرحلة الانتقالية #أحمد_الشرع خلال لقاء جدلي جمع أيضا وزير الثقافة #محمد_صالح في مضافة #فرحان_المرسومي. اللقاء كان جدليا لأن المرسومي يعد أحد أبرز الأذرع الإيرانية في سوريا في عهد نظام الأسد المخلوت، حيث ساهم في تجنيد… pic.twitter.com/PJ0K9VbuN7 — Bahaa Dabous (@Bahaa_Dabous) April 17, 2025

وأثار حضور شقيق الرئيس السوري هذه الفعالية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحدث ناشطون عن علاقة مفترضة لرجل الأعمال السوري بالنظام السابق وإيران وتجارة المخدرات.

وفي البيان التوضيحي الذي أصدرته اليوم، علّقت الرئاسة السورية على وجود شخصيات حكومية وشقيق الرئيس في الفعالية التي قال ناشطون إنها تمت في دمشق.

تصريح توضيحي حول الفعالية التي جرت في مضافة المرسومي#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/24RiKvkbU9 — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) April 20, 2025

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وقال البيان إن جمال الشرع لا يشغل أي وظيفة في مؤسسات الدولة ولا يتمتع بأي امتيازات رسمية.

وأضاف أنه دُعي إلى الفعالية من قِبل الجهة المنظمة لها بصفته الشخصية، مشددا على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون.