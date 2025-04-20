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بيان من الرئاسة السورية بشأن فعالية حضرها جمال الشرع

****داخلية*** صورة متداولة في موقع إكس ويظهر فيها جمال الشرع (يمين)، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب وزير الثقافة محمد الصالح خلال فعالية نظمها رجل أعمال بمدينة دير الزور، بحسب مصادر سورية المصدر: https://x.com/Hassan_Abdalleh/status/1913204138654966082/photo/1
صورة متداولة تظهر جمال الشرع (يمين) إلى جانب وزير الثقافة محمد الصالح خلال فعالية في مضافة رجل الأعمال فرحان المرسومي (مواقع التواصل)
20/4/2025

أصدرت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، بيانا توضيحيا بشأن حضور جمال الشرع، شقيق الرئيس أحمد الشرع، فعالية نظمها رجل أعمال من دير الزور شرقي البلاد، وأثارت جدلا كبيرا في سوريا.

ونشر ناشطون سوريون على منصات التواصل الاجتماعي صورا تظهر شقيق الرئيس جالسا إلى جانب وزير الثقافة محمد الصالح خلال الفعالية التي نظمها رجل أعمال يُدعى فرحان المرسومي.

كما أظهر مقطع مصور شخصين يضع كل منهما عباءة تقليدية على كتفي جمال الشرع والصالح داخل "مضافة المرسومي".

وأثار حضور شقيق الرئيس السوري هذه الفعالية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحدث ناشطون عن علاقة مفترضة لرجل الأعمال السوري بالنظام السابق وإيران وتجارة المخدرات.

وفي البيان التوضيحي الذي أصدرته اليوم، علّقت الرئاسة السورية على وجود شخصيات حكومية وشقيق الرئيس في الفعالية التي قال ناشطون إنها تمت في دمشق.

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وقال البيان إن جمال الشرع لا يشغل أي وظيفة في مؤسسات الدولة ولا يتمتع بأي امتيازات رسمية.

وأضاف أنه دُعي إلى الفعالية من قِبل الجهة المنظمة لها بصفته الشخصية، مشددا على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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