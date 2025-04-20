الفاشر السودانية المحاصرة.. إصابات خطيرة وعلاجات بدائية

يُعتبر الطفل محمد (8 أعوام) من المحظوظين في مدينة الفاشر الواقعة في غرب السودان، رغم أن ذراعه التي تحتوي على شظايا قد عولجت بقطعة قماش لا تزال تلفها، وذلك في ظل معاناة جرحى حرب آخرين من إصابات أكثر خطورة تصعب معالجتها، نظرا للحصار الذي تشهده المدينة ولشح المعدات الطبية فيها.

والأسبوع الماضي، شنت قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني منذ عامين، هجوما داميا على عاصمة شمال دارفور ومحيطها، حيث انهار النظام الصحي أيضا.

يقول عيسى سعيد (27 عاما) والد محمد في اتصال عبر الأقمار الاصطناعية في ظل انقطاع الاتصالات في المنطقة بشكل كامل، "بمساعدة جارتنا التي كانت سابقا تعمل في مجال التمريض، أوقفنا النزيف لكن اليد فيها تورم ولا ينام محمد ليلا من الألم".

وكما هو حال سكان آخرين في مدينة الفاشر المحاصرة من قوات الدعم السريع منذ مايو/ أيار 2024، فإن عيسى لا يمكنه نقل ابنه إلى غرفة الطوارئ في أي مستشفى.

وأدت الهجمات المتكررة التي شنتها قوات الدعم السريع على العاصمة الإقليمية لمنطقة دارفور الشاسعة، إلى جعل أي تحرّك للمدنيين محفوفا بالمخاطر، فضلا عن ذلك، تعرضت جميع المرافق الصحية فيها لقصف أو لهجوم.

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ويقول محمد وهو منسق مساعدات إنسانية نزح إلى الفاشر قبل أيام، إن مئات الجرحى يجدون أنفسهم محاصرين حاليا في المدينة.

وكان هو نفسه قد أصيب في فخذه خلال الهجوم الدامي الذي نفذته قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين الواقع على بعد 15 كيلومترا جنوب الفاشر.

وبحسب مصادر إغاثية، فإن مئات آلاف الأشخاص فروا من مخيم زمزم الذي أعلنت الأمم المتحدة أنه يعاني من مجاعة، وذلك للجوء إلى مدينة الفاشر.

ويضيف محمد الذي رفض الكشف عن اسمه الكامل لأسباب أمنية، "إن الناس فاتحة بيوتها وكل الناس يتلقون العلاج بشكل خصوصي في البيوت".

العلاج بالموجود

وفي الفاشر، يحاول الناس تقديم الإسعافات الأولية وعلاج الحروق أو الجروح الناجمة عن الرصاص وشظايا القذائف، بالاعتماد على مواد بدائية للإسعافات الأولية وباستخدام نباتات طبية.

ويروي محمد أبكر (29 عاما) أنه كان يحاول إحضار الماء لأسرته عندما أُصيب بطلق ناري في رجله.

ويقول "حملني جيراني إلى داخل المنزل واستدعوا جارنا الذي لديه خبرة في معالجة الكسور بالجبيرة وهو نوع من العلاج الشعبي باستخدام أخشاب وقطع قماش". ويضيف "المشكلة أنه حتى لو عولج الكسر، ما زالت الرصاصة في رجلي".

وفي حين أصبح وجود المعدات الصحية محدودا للغاية في المدينة، يشير محمد إلى أنه لو كان هناك مال لكان من "الممكن إرسال من يشتري شاشا أو مسكنا، هذا إن كان موجودا ولكن بشكل عام لا توجد مستلزمات، يتم العلاج بما هو موجود".

التطهير بالملح

وأسفرت الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ومخيمات النازحين المحيطة بها، عن مقتل أكثر من 400 شخص، حسبما أفادت الأمم المتحدة الاثنين الماضي.

ويمكن لأي هجوم واسع النطاق قد تشنه قوات الدعم السريع التي تحاصر المدينة، أن يترك آثارا تدميرية عليها.

وتتزايد التحذيرات من مخاطر مثل هذه العملية في منطقة الفاشر حيث يجد 825 ألف طفل على الأقل أنفسهم محاصرين في "جحيم"، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وبعد 11 شهرا من الحصار وعامين من الحرب، بنى الكثير من سكان الفاشر ملاجئ مرتجلة وكثيرا ما حفروا على عجل حفرا غطوها بأكياس رمل لحماية أنفسهم من القصف.

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ولكن لا يتمكن الجميع من الوصول إلى الأمان في الوقت المناسب.

والأربعاء الماضي، سقطت قذيفة على منزل هناء حماد، مما أدى إلى إصابة زوجها في بطنه. وتقول المرأة البالغة 34 عاما "حاولنا إيقاف النزيف ومعالجة الجرح باستخدام ملح الطعام كمطهر لكنه توفى صباح اليوم التالي".

من جانبه، يناشد محمد الذي يجد نفسه طريح الفراش "التدخل العاجل من كل من يستطيع إنقاذ الناس".

والجمعة، دعت منظمة أطباء بلا حدود إلى إرسال مساعدات إنسانية. وقال رئيس البعثة راسماني كابوري "رغم إغلاق الطرق المؤدية إلى الفاشر، يجب إطلاق عمليات جوية لإيصال الغذاء والدواء إلى مليون شخص محاصرين هناك ويعانون الجوع".