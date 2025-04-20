البابا يندد بالوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة

ندد بابا الفاتيكان فرانشيسكو خلال احتفالات عيد الفصح الأحد، بـ"وضع مأساوي مخجل" في قطاع غزة، محذرا في الوقت ذاته من "تنامي جو معاداة السامية الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم".

وقال البابا في رسالته التي قرأها أحد معاونيه من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس، "أدعو الأطراف المتحاربة إلى أن يوقفوا إطلاق النار ويطلقوا سراح الرهائن، ويقدموا المساعدات للشعب الجائع والذي يتطلّع إلى مستقبل يسوده سلام".

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.

ومؤخرا، تزايدت انتقادات البابا للحرب الإسرائيلية على غزة التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 51 ألفا و201 شهيد، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة بالقطاع، وطالب مرارا بوقفها.

وفي الأشهر الماضية قال فرانشيسكو عن الغارات الإسرائيلية على غزة إنها "ليست حربا بل وحشية" مشيرا إلى أن المجتمع الدولي بات يدرس ما إذا كان الهجوم على القطاع يشكل إبادة جماعية للفلسطينيين.

وقد أثارت تصريحات البابا غضب إسرائيل التي استدعت سفير الفاتيكان لديها.