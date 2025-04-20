إعلام إسرائيلي: رئيس الشاباك يقدم غدا شهادة للمحكمة العليا

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الشاباك رونين بار سيقدم الاثنين إفادة شخصية للمحكمة العليا، يُتوقّع أن يفضح فيها سلسلة من الضغوط السياسية التي مارسها عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب بار، فإن رفضه لهذه الضغوط هو السبب الحقيقي وراء إقالته من قبل الحكومة الشهر الماضي.

في سياق متصل، نفى "الشاباك" خبر استقالة رونين بار في شهر مايو/أيار المقبل.

وقال مصدر في "الشاباك"، مساء اليوم الأحد، "لم يحدد رئيس الشاباك تاريخ 15 مايو أو أي تاريخ آخر كموعد لاستقالته أو انتهاء ولايته".

وجاء في البيان "كما نعرب عن استغرابنا من توقيت النشر، عشية تقديم الإفادة الحاسمة من قبل رئيس الجهاز إلى محكمة العدل".

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلت أن رئيس الشاباك رونين بار سيستقيل من منصبه منتصف مايو/أيار المقبل.

يذكر أنه في 16 مارس/آذار الماضي، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رونين بار من منصب رئيس جهاز الشاباك، بعد الخلافات بينهما بشأن نتائج التحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

لكن المحكمة العليا في إسرائيل جمّدت القرار، ليتحول إلى موضوع جدل سياسي وقانوني.