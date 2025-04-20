أكثر من 140 قتيلا بهجمات بين الرعاة المسلحين في نيجيريا

ارتفع عدد القتلى في نيجيريا إلى 144 شخصا خلال أحداث العنف التي اندلعت في الأسبوعين الماضيين بين الرعاة المسلحين في ولايتي بلاتو وبينو الواقعتين وسط نيجيريا.

وتسببت الاشتباكات الدائرة بين الرعاة منذ 11 أبريل/نيسان الحالي في إصابة العشرات وتدمير أكثر من 50 منزلا في القرى والبلدات التي يستوطنها أصحاب الماشية والمزارعين.

ووقعت عمليات القتل والتدمير والتهجير في الوقت الذي أعلن فيه حاكم ولاية بلاتو عن إجراءات أمنية جديدة، من ضمنها حظر الرعي الليلي، ونقل الماشية في المركبات بعد الساعة السابعة مساء.

وقال الحاكم إن أحداث القتل الجارية عبارة عن أعمال إرهابية منظمة يجب على الدولة التصدي لها بالقوة حتى يعود الأمن والاستقرار بين السكان.

وفي السياق، أدان رئيس نيجيريا بولا تينوبو أعمال العنف ووصفها بالخطيرة، وقدّم تعازيه لحاكم ولاية بلاتو، وحثه على استجماع القوة حتى يتم إرساء السلام في المنطقة.

وفي الفترات الأخيرة تزايدت أعمال العنف بين رعاة الماشية بسبب السعي إلى الوصول والسيطرة على مناطق الرعي في ولايات الوسط الشمالي التي تغير مناخها بسبب التعدين غير القانوني والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأرض.

ومنذ عام 2019 أودت الاشتباكات الدائرة بين الرعاة والمسلحين بحياة أكثر من 500 شخص في المنطقة، وأجبرت 2.2 مليون إنسان على مغادرة منازلهم.

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وتعد نيجيريا واحدة من دول غرب أفريقيا التي تنشط فيها الحركات المسلحة، خاصة بوكو حرام التي تقاتل ضد الحكومة والمجتمعات المحلية.