آلاف المسلمين يتظاهرون في الهند احتجاجا على قانون الأوقاف الجديد

تظاهر عشرات الآلاف من المسلمين في الهند احتجاجا على التعديلات الأخيرة لقانون الأوقاف، التي تهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الممتلكات الوقفية الإسلامية.

ونُظّمت، الأحد، مظاهرات في مدينة حيدر آباد ضد التعديلات في قانون الأوقاف، تحت قيادة مجلس القانون الشخصي للمسلمين في عموم الهند، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

وفي ولاية أوتار براديش، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق 300 شخص على خلفية احتجاجهم ضد التعديلات، بينما تم توقيف 118 شخصاً في ولاية غرب البنغال بسبب الأحداث التي اندلعت نتيجة الاحتجاجات.

وبالتزامن مع المظاهرة، قدّم مسلمون عشرات العرائض إلى المحكمة العليا، اعتراضا على التعديلات الأخيرة. كما طالب المسلمون بالتراجع عن التعديلات على أساس أنها غير دستورية.

وأدخلت الحكومة المركزية في الهند تعديلات على قانون الأوقاف الصادر عام 1995، بهدف توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف التابعة للمسلمين.

وبموجب التعديلات، تُمنح الحكومة حق التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف التي يديرها المسلمون لأغراض دينية أو تعليمية أو خيرية.

وقد أثارت هذه التعديلات التي دخلت حيّز التنفيذ في الثامن من أبريل/نيسان الجاري بعد أن صادقت عليها الرئيسة دروبا دي مورمو في الخامس من الشهر ذاته، ردود فعل غاضبة على مستوى البلاد.