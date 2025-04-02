نتنياهو يعتزم تكليف نائب رئيس "الشاباك" برئاسة الجهاز مؤقتا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عزمه تكليف نائب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رئيسا مؤقتا للجهاز خلفا للمقال رونين بار.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء يواصل إجراء مقابلات مع المرشحين لرئاسة الشاباك، بمن فيهم الذين سبق أن قابلهم سابقا.

وأوضح المكتب أنه بحسب الجدول الزمني، الذي حددته الحكومة لانتهاء ولاية رونين بار حتى العاشر من أبريل/نيسان، فلن تتمكن لجنة التعيينات من التصديق على تعيين رئيس دائم للشاباك في الموعد المحدد.

وأشار إلى أن نتنياهو يعتزم تكليف نائب رئيس الشاباك بالإنابة "س"، بتولي مهام رئاسة الجهاز إلى حين تعيين آخر بصورة دائمة.

ولا يتم الكشف عن اسم نائب رئيس "الشاباك" ويعرف دائما بالحرف الأول من اسمه.

احتجاجات والتماسات

وفي 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة على إقالة بار لتدخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري، وسط احتجاجات إسرائيلية واسعة.

وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.

وقررت المحكمة بدء النظر في الالتماسات في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، لكن الحكومة قالت إنها قد لا تطبق قرار المحكمة.

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والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز "الشاباك"، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.

من جهتها، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن نائب مدير الشاباك المعروف باسم "س" عُين بمنصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت أنه بدأ عمله في الجهاز عام 1995 منسقا للاستخبارات، وشغل عددا من المناصب القيادية فيه.

وذكرت أنه قبل تعيينه نائبا، شغل "س" منصب رئيس قسم القوى العاملة في الجهاز، حيث أشرف على عمليات التوظيف.