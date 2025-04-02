نتنياهو يزور المجر غدا في تحد لمذكرة اعتقال الجنائية الدولية

يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -غدا الخميس- زيارة إلى المجر تستمر 4 أيام، في تحد لمذكرة اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي مع نظيره المجري فيكتور أوربان قبل مؤتمر صحفي في حوالي الساعة 10:00 صباحا بتوقيت غرينتش.

والمجر عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية ومُلزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، لكن رئيس الوزراء المجري أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.

وكرر أوربان التنديد الإسرائيلي بالمحكمة، ووصف قرارها بإصدار تلك المذكرات بأنه "سافر وتهكمي وغير مقبول بالمرة".

وفي بودابست، عكف عمال اليوم الأربعاء على تشييد منصة في قلعة بودا، حيث من المقرر أن يستقبل أوربان نتنياهو بمراسم عسكرية صباح غد الخميس. وشوهدت قوات الأمن بالقرب من فندق وسط العاصمة، حيث سيقيم نتنياهو.

رحلة خارجية ثانية

وستمثل هذه الزيارة الرحلة الخارجية الثانية لنتنياهو منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقه هو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن تفاصيل جدول الأعمال غير واضحة باستثناء زيارة مقررة لنصب تذكاري للهولوكوست.

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وزار نتنياهو واشنطن في فبراير/شباط الماضي، للقاء حليفه المقرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.

ووجه أوربان دعوة الزيارة إلى نتنياهو بعد يوم واحد من إصدار المحكمة مذكرة الاعتقال بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، حيث تشن إسرائيل عملية عسكرية.

وأسفر استهداف غزة عن استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني وتدمير القطاع، مما أثار احتجاجات في شتى أنحاء العالم، ودفع جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية منفصلة في محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.