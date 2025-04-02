غارات إسرائيلية تستهدف دمشق وحماة وريف حمص

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت اليوم الأربعاء محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق، إضافة إلى استهداف مطار حماة العسكري.

وقال مراسل الجزيرة في دمشق إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مطار حماة العسكري بأكثر من عشر غارات.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن من بين الأهداف التي جرى قصفها مطار التيفور العسكري في ريف حمص.

وبوتيرة شبه يومية، تشن إسرائيل منذ أشهر غارات جوية على سوريا، مما يؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وشنت إسرائيل غارات جوية على سوريا لسنوات خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، مستهدفة ما وصفتها بمنشآت عسكرية مرتبطة بإيران وعمليات نقل أسلحة من طهران إلى حزب الله اللبناني.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة الجولان، واستغلت الوضع الراهن بسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد فاحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.