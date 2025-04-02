بوليتيكو: ترامب يتحدث عن مغادرة ماسك منصبه الحكومي قريبا

ذكرت صحيفة بوليتيكو الأميركية اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه قال لأعضاء في إدارته ومقربين إن حليفه الملياردير إيلون ماسك سيتنحى قريبا عن منصبه الحكومي.

وكلف ترامب حليفه ماسك -الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس- بقيادة جهود خفض الإنفاق الحكومي وتفكيك وكالات حكومية عدة في منصب حكومي خاص.

وذكرت بوليتيكو أن ترامب وماسك قررا خلال الأيام القليلة الماضية أن ماسك عليه أن يعود قريبا لمباشرة أعمال شركاته.

وانخفضت كثيرا مبيعات سيارات تسلا وانهارت أسهم الشركة، وأرجع الخبراء سبب هذه الخسارة إلى تغيير في سلوك المستهلكين الأوروبيين، الذين تخلوا عن منتجات ماسك بسبب علاقاته الوثيقة مع ترامب واليمين المتطرف، كما انخفضت المبيعات في الصين كذلك بشكل كبير.

كما أفادت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق الشهر الماضي، بوجود توترات بين ماسك ومسؤولين حكوميين يرون أساليبه في إنهاء خدمات الموظفين قاسية جدا، ويبدون استياءهم من تعدّيه على صلاحياتهم.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن ترامب قوله -في الثامن من مارس/آذار الماضي- إن الوزراء في إدارته سيكونون مسؤولين من الآن فصاعدا، وإن فريق ماسك سيكون منوطا به تقديم المشورة فقط، فيما يبدو أنها إعادة رسم لدور إدارة الكفاءة الحكومية، التي أثارت جدلا في الأوساط الأميركية.

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ورغم ذلك، فإن ترامب أعلن أنه لا يزال يدعم مهمة ماسك، لكنه طالبه -في الوقت ذاته- بأن يكون "أكثر دقة في نهجه" وأن يستخدم "المشرط"، وليس "الفأس"، لإقالة موظفين حكوميين فدراليين.

ولم يتسن التواصل بعد مع ممثلين عن البيت الأبيض أو ماسك للحصول على تأكيد لهذا التقرير.