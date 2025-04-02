بن غفير يجدد اقتحامه للمسجد الأقصى

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى صباح اليوم الأربعاء، تحت حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال أخرجت المصلين من الأقصى تزامنا مع اقتحام بن غفير للمسجد، كما أبعدت حراس الأقصى عن باحاته.

ويأتي هذا الاقتحام قبل أيام من عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ في 12 أبريل/نيسان الجاري ويستمر 10 أيام، ويستغله المستوطنون لاقتحام الأقصى بأعداد أكبر.

وتعد هذه المرة الخامسة التي يقتحم فيها بن غفير الأقصى منذ بداية حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة، والثامنة منذ تسلمه منصبه وزيرا نهاية العام 2022.

واقتحم عشرات المستوطنين، يتقدمهم بن غفير، ساحات الأقصى منذ الصباح، في حين أفاد مركز حقوقي بأن عدد المقتحمين بلغ أكثر من 140 مستوطنا.

⚠️ حتى الشعار سرقوه!

اقتحم أحد المستوطنين المسجد الأقصى، صباح اليوم، والتقط صورة أمام البائكة الغربية وهو يرتدي شعارا يحمل صورة الهيكل المزعوم وكتب عليه "حُراس الهيكل أو المعبد"، في سرقة واضحة لشعار حراس المسجد الأقصى المبارك، الذي يُميزهم مند عقود. صورة| يمين حارس المسجد… pic.twitter.com/ge0bUj9LYl — القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) April 2, 2025

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ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لبن غفير برفقة رئيس منظمة ما تسمى "منهيلت هارهبايت" الحاخام شمشون ألبويم، بينما أظهرت صور أخرى مستوطنين يرتدون ملابس تحمل شعار "حراس الهيكل".

وفي 26 أغسطس/آب الماضي، صرّح بن غفير لإذاعة محلية بنيته بناء كنيس داخل المسجد الأقصى، مؤكدا أن سياسته تتيح لليهود الصلاة هناك.

وأضاف أنه لو نفّذ خططه منذ زمن، لكان علم إسرائيل مرفوعا في المسجد، على حد قوله.

وفي ردها على هذا الأمر قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن اقتحام بن غفير المسجد الأقصى تصعيد خطير يهدف إلى تهويد المسجد وفرض أمر واقع في المدينة المقدسة.

وأضافت الحركة: ندعو شعبنا في الضفة إلى تصعيد حالة الاشتباك مع العدو في كل الأماكن دفاعا عن أرضنا ومقدساتنا.