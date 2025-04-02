الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأميركية ترومان

أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع تنفيذ هجوم بالصواريخ المجنحة والمسيرات، استهدف قطعا حربية في البحر الأحمر ومن بينها حاملة الطائرات الأميركية ترومان، وجاء ذلك بعد مقتل 3 أشخاص في غارات أميركية على الحديدة.

وقال سريع في بيان اليوم الأربعاء: "استهدفنا بصواريخ ومسيرات قطعا حربية معادية في البحر الأحمر، واستهدفنا حاملة الطائرات الأميركية ترومان بصواريخ مجنحة في اشتباك متواصل للآن".

وأكد أن الاشتباك مع حاملة الطائرات الأميركية هو الثالث خلال 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث العسكري إن العمليات "ستستمر بوتيرة متصاعدة ضد العدو الأميركي باستهداف قطعه الحربية"، وأوضح أن العمليات "ضد العدو الإسرائيلي تهدف لإيقاف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وأعلنت جماعة الحوثيين في وقت سابق أمس الثلاثاء، مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، إثر غارات أميركية على مشروع ومبنى المياه بمديرية المنصورية بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

جاء ذلك ضمن سلسلة غارات أميركية مسائية استهدفت كذلك محافظتي صعدة (شمال) وحجة (شمال غرب)، وفق قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وفي 15 مارس/آذار المنصرم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد الحوثيين في اليمن، وهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماما".

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وحتى مساء الثلاثاء، رصدت وكالة الأناضول مئات الغارات الأميركية على اليمن أدت إلى مقتل 65 مدنيا وإصابة 152 آخرين، بينهم نساء وأطفال.