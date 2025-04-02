إسرائيل تكثف غاراتها على غزة وتقصف المسجد الإندونيسي

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات استهدفت مواقع مختلفة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية بأن 23 شخصا استشهدوا وأصيب آخرون خلال يوم واحد في القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 16 يوما بعد تنصل حكومة بنيامين نتنياهو من التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد مراسل الجزيرة استشهاد 3 فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية على أرض زراعية شمال شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثامين الشهداء مع فرض قوات الاحتلال أوامر إخلاء لجميع سكان رفح، حيث تم نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مواصي رفح.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد فلسطيني جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المنطقة الشرقية لبلدة القرارة شمالي خان يونس.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الإندونيسي المدمر بمنطقة معن شرقي مدينة خان يونس.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بالمخيم.

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واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، استشهد 1042 فلسطينيا وأصيب 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.