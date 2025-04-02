إسرائيل تشارك في مناورات جوية باليونان إلى جانب دول خليجية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي يشارك في مناورات جوية دولية تستضيفها اليونان، إلى جانب 11 دولة أخرى من بينها دول خليجية، وذلك في إطار تمرين "إنيوكوس" السنوي الذي يستمر حتى 11 أبريل/نيسان الجاري.

ويضم التمرين هذا العام كلا من الولايات المتحدة، فرنسا، الهند، إيطاليا، الجبل الأسود، بولندا، سلوفينيا، إسبانيا، الإمارات، وقطر، إضافة إلى إسرائيل.

كما تشارك قبرص بأفراد دعم، بينما أرسلت كل من سلوفاكيا والبحرين مراقبين لمتابعة المناورات.

وذكر سلاح الجو الإسرائيلي أنه شارك هذا العام بطائرة استطلاع من طراز "غلف ستريم جي 550" فقط، مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت مشاركة أسراب من الطائرات المقاتلة وطائرات التزود بالوقود وطائرات التجسس.

وبحسب سلاح الجو اليوناني، تهدف المناورات إلى محاكاة سيناريوهات عملياتية متنوعة، تشمل التهرب من الهجمات الجوية، وتوجيه الضربات، إضافة إلى تنفيذ مهام البحث والإنقاذ.