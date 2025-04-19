68 شهيدا منذ فجر الجمعة والجوع يهدد مئات الآلاف بغزة

استشهد 64 وأصيب العشرات في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ فجر أمس الجمعة، وسط تحذيرات من النقص الحاد في الغذاء وتعرض مئات الآلاف للموت جوعا.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف مروحية إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين بالمواصي غربي خان يونس جنوب قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتحدث المراسل عن استشهاد فلسطيني وإصابة 15 آخرين معظمهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بالمعسكر الغربي في خان يونس جنوب قطاع غزة الليلة الماضية.

وفي وقت سابق أمس استشهد 12 فلسطينيا بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على منزل وخيمة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما استشهد 5 فلسطينيين في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة للنازحين في حي الزيتون.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف نحو 40 موقعا في غارات جوية على قطاع غزة، وأعلن أن قواته تنفذ عمليات في منطقتي الشابورة وتل السلطان بالقرب من مدينة رفح جنوبا وفي شمال القطاع، وذكر بيان للجيش أن القصف استهدف مسلحين ومباني عسكرية ومستودعات أسلحة.

وفي شمال القطاع، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته دمرت مستودعات أسلحة وهاجمت مسلحين تم رصدهم في المنطقة.

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خطر الموت جوعا

ومع تواصل حصار الاحتلال وإغلاقه معابر قطاع غزة تتفاقم المعاناة الإنسانية، فقال برنامج الأغذية العالمي إنّ مليوني شخص في غزة ومعظمهم نازحون ولا دخل لهم يعتمدون اعتمادا كاملا على المساعدات الغذائية.

ونبه البرنامج إلى أن غزة تحتاج بشدة إلى الغذاء بشكل فوري، مع تناقص المخزون من المواد الغذائية الضرورية واستمرار إغلاق المعابر.

وحذر البرنامج من أنّ مئات الآلاف من الأشخاص في القطاع معرضون للخطر بسبب نقص مخزون الغذاء.

وكانت وكالة الأونروا، قالت إن مرافق الرعاية الصحية في القطاع ما زالت تتضرر مع نفاد الإمدادات الطبية، مؤكدةً الحاجة لوحدات الدم لإجراء العمليات الجراحية المنقذة للحياة.

وأضاف بيان الوكالة أن المساعدات والإمدادات الإنسانية لم تدخل إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.

كما أشارت إلى أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى نزوح ما يقرب من 420 ألف شخص مجددا منذ انهيار وقف إطلاق النار.

وأكدت الوكالة أن نحو 69% من سكان القطاع يخضعون لأوامر تهجير مستمرة.

وتسجل الوكالة الأممية أن استئناف القصف وصعوبة وصول الإمدادات الإنسانية يؤثران على قدرتها على تلبية احتياجات سكان غزة.