مستشار ترامب يجدد اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء

قال مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والشرق أوسطية، مسعد بولس، إن موقف واشنطن من قضية الصحراء "صريح جدا ولا يتخلله أي شك أو أي لبس".

وقد جدد بولس اعتراف الولايات المتحدة "التام والكامل بسيادة المغرب على الصحراء".

وأضاف -في مقابلة إعلامية- أن هذا الموقف عبّر عنه بشكل واضح وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو الأسبوع الماضي "وهو نفسه الموقف الذي عبّر عنه الرئيس دونالد ترامب لملك المغرب محمد السادس والقاضي باعتراف الولايات المتحدة التام والكامل بسيادة المغرب على الصحراء".

وتابع المسؤول الأميركي أن الموقف الرسمي للولايات المتحدة هو اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء، مشددا في الوقت نفسه على أن واشنطن تدعم بشكل كامل مقترح الحكم الذاتي المغربي في الإقليم "باعتباره الحل العادل والدائم" للنزاع.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد أكد الأسبوع الماضي خلال لقائه في واشنطن نظيره المغربي ناصر بوريطة أن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء.