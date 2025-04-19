غارات أميركية مسائية تستهدف صنعاء والجوف وصعدة

شن الطيران الأميركي مساء أمس الجمعة غارات جديدة على اليمن، شملت محافظات العاصمة صنعاء والجوف وصعدة شمالي البلاد، وفق جماعة الحوثي، وذلك عقب غارات أودت بحياة 80 يمنيا.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، إن طائرات أميركية استهدفت بعدد من الغارات منطقة الحفا بمديرية السبعين وسط صنعاء، واستهدفت بـ6 غارات أخرى مديرية بني حشيش في صنعاء.

ولاحقا، أفادت القناة باستهداف 4 غارات أميركية مديريتي برط العنان وخب والشعف في محافظة الجوف، و3 غارات على محافظة صعدة، معقل الحوثيين.

ولم توضح القناة الأهداف التي شملها القصف، وما إذا نجم عنه ضحايا من عدمه.

في حين لم يصدر عن الجانب الأميركي إعلان رسمي بالخصوص حتى اللحظة.

يأتي ذلك غداة غارات أميركية على ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن مساء الخميس، مما أدى إلى مقتل 80 شخصا وإصابة 150 آخرين من عمال وموظفي الميناء، وعناصر من الإسعاف الذين سارعوا لإنقاذهم، وفق حصيلة غير نهائية أوردتها السلطات الحوثية.

من جهتها، قالت واشنطن إنها دمرت منصة الوقود في ميناء رأس عيسى، الذي يسيطر عليه الحوثيون، بهدف تقويض قدراتهم الاقتصادية.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي وحتى الجمعة، رصدت وكالة الأناضول مئات الغارات الأميركية على اليمن، مما أدى إلى مقتل 205 مدنيين وإصابة 406 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية رسمية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

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تأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بالقضاء عليها تماما.

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل 1691 فلسطينيا وأصابت 4464 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع الخميس.