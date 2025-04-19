عبد الله الثاني والسيسي يبحثان سبل إنهاء الحرب على غزة

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان له أن الملك عبدالله الثاني تلقى اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"بحثا خلاله الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على غزة واستئناف دخول المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى تهدئة شاملة بالإقليم".

وحسب البيان الذي نشرته وكالة أنباء "بترا" الأردنية الرسمية "تناول الاتصال خطورة استمرار الاعتداءات على الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، كما جدد الزعيمان تأكيد أهمية بذل كل الجهود لدعم خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم".

وأفاد البيان بأن السيسي وعبد الله الثاني بحثا في حديثهما الهاتفي "آليات توسيع آفاق التعاون بين الأردن ومصر، بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين".

وفي إشارة ضمنية تطرق السيسي وعبد الله الثاني إلى إعلان الأردن الأسبوع الماضي إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني قال البيان إن الرئيس المصري أكد "دعم مصر المطلق للأردن في مواجهة كل ما يستهدف أمنه واستقراره".

يذكر أن قمة عربية طارئة بشأن فلسطين عقدت في 4 مارس/آذار الماضي اعتمدت خطة قدمتها مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها 5 سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.

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لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.