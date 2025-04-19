يحيى سريع: أسقطنا مسيرتين أميركيتين خلال 24 ساعة

أعل المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إسقاط مسيرة أميركية جديدة من طراز إم كيو 9 في أجواء صنعاء، في عملية هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة.

وأوضح يحيى سريع أن المسيّرة الأميركية من طراز "إم كيو-9″، وتم إسقاطها بصاروخ أرضِ جو محلي الصنع.

وأضاف "هذه المسيّرة هي الثانية من نوعها التي نجحتْ دفاعاتنا الجويةُ في إسقاطِها خلال 24 ساعة والسادسة خلال أبريل/نيسان الجاري".

وبهذه العملية يرتفع عدد المسيّرات الأميركية التي أسقطها الحوثيون إلى 21 منذ بدء "معركة الفتح الموعودِ والجهاد المقدس" في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وتعني معركة الفتح عمليات البحر الأحمر التي تنفذها جماعة الحوثي ضد السفن المرتبطة بإسرائيل وحلفائها.

وتنفذ الجماعة عمليات البحر الأحمر إسنادا لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية بدعم مطلق من الولايات المتحدة.

كذلك، تطلق جماعة الحوثي صواريخ نحو تل بيب، ما يستبب في تفعيل صافرات الإنذار ودخول ملايين الإسرائيليين للملاجئ.

العمليات مستمرة

وشدد يحيى سريع على الاستمرار في عمليات إسناد غزة حتى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع ورفع الحصار عنه.

وفي محاولة لوقف العمليات الحوثية ينفذ الجيش الأميركي باستمرار غارات جوية على صنعاء والعديد من المدن اليمنية، ما تسبب في مقتل 125 مدنيا وإصابة 256 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

إعلان

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

يذكر أن حرب رب الإبادة الإسرائيلية في غزة أسفرت عن سقوط أكثر من 167 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود.