روسيا تعلن هدنة مؤقتة بأوكرانيا وتقترب من تحرير كورسك بالكامل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار من جانب واحد في أوكرانيا، بمناسبة عيد القيامة، وأمر قواته بوقف الأعمال القتالية اعتبارا من الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو (15:00 بتوقيت غرينتش) اليوم السبت حتى نهاية غد الأحد.

وقال بوتين إنه يعتقد أن أوكرانيا ستحذو حذو بلاده، لكنه طلب من رئيس أركان الجيش الروسي تجهيز القوات لدرء أي انتهاكات للهدنة من جانب كييف.

وأكد أن أفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية، مؤكدا أن بلاده مستعدة دائما للمفاوضات وترحب برغبة أميركا والصين ودول أخرى في التوصل لتسوية عادلة بشأن أوكرانيا.

معارك كورسك

في غضوت ذلك، أعلنت روسيا اليوم السبت استعادة البلدة قبل الأخيرة التي لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكراني في منطقة كورسك الحدودية الروسية التي تعرضت الصيف الماضي لهجوم مباغت من كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تيليغرام "خلال العمليات الهجومية، قامت وحدات من مجموعة قوات الشمال بتحرير قرية أوليشنيا في منطقة كورسك".

وبعد طرد القوات الأوكرانية من هذه القرية الحدودية الصغيرة، لم يعد أمام الجيش الروسي سوى قرية أخيرة، وهي قرية جورنال لاستكمال استعادة السيطرة على منطقة كورسك.

وفي صيف 2024، شن الجيش الأوكراني هجوما في منطقة كورسك، ففاجأ القوات الروسية واحتل أكثر من ألف كيلومتر مربع.

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وتمكنت القوات الروسية من استعادة مساحات كبيرة من المنطقة خلال مارس/ آذار الماضي، ولا سيما بلدة سودجا التي كان الأوكرانيون يعتمدونها قاعدة رئيسية لعملياتهم في المنطقة.

وتنتشر القوات الروسية الآن على الحدود ما يشكل تهديدا لمنطقة سومي الأوكرانية المقابلة لمنطقة كورسك، حيث قامت بالفعل بتوغلات في الأسابيع الأخيرة.

هجمات أوكرانية

والسبت، كتب حاكم المنطقة ألكسندر كينشتاين على تيليغرام أن ضربة نفذتها طائرة مسيرة أوكرانية على سيارة في منطقة كورسك أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة رجل وطفل.

في هذه الأثناء، اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بمهاجمة منشآت طاقة روسية 10 مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتوسطت الولايات المتحدة في مارس آذار الماضي في اتفاق بين أوكرانيا وروسيا لوقف تبادل الهجمات على البنى التحتية للطاقة لمدة 30 يوما. ويتبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

وردا على سؤال عما إذا كان تعليق قصف منشآت الطاقة انتهى، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أمس الجمعة إن شهرا مضى بالفعل لكن لم تصدر أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين بتغيير الموقف الروسي.