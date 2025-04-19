روسيا تعلن هدنة مؤقتة بأوكرانيا وتقترب من استعادة كورسك بالكامل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار من جانب واحد في أوكرانيا بمناسبة عيد القيامة، وأمر قواته بوقف الأعمال القتالية اعتبارا من الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو (15:00 بتوقيت غرينتش) اليوم السبت حتى نهاية غد الأحد.

وقال بوتين إنه يعتقد أن أوكرانيا ستحذو حذو بلاده، لكنه طلب من رئيس أركان الجيش الروسي تجهيز القوات لدرء أي انتهاكات للهدنة من جانب كييف.

وأكد أن أفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة دائما للمفاوضات وترحب برغبة أميركا والصين ودول أخرى في التوصل إلى تسوية عادلة بشأن أوكرانيا.

معارك كورسك

في غضون ذلك، أعلنت روسيا اليوم السبت استعادة البلدة قبل الأخيرة التي لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكراني في منطقة كورسك الحدودية الروسية التي تعرضت الصيف الماضي لهجوم مباغت من كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام "خلال العمليات الهجومية حررت وحدات من مجموعة قوات الشمال بلدة أوليشنيا في منطقة كورسك".

وبعد طرد القوات الأوكرانية من هذه البلدة الحدودية الصغيرة لم يعد أمام الجيش الروسي سوى بلدة جورنال لاستكمال استعادة السيطرة على منطقة كورسك.

وفي صيف 2024 شن الجيش الأوكراني هجوما في منطقة كورسك، ففاجأ القوات الروسية واحتل أكثر من ألف كيلومتر مربع.

إعلان

وتمكنت القوات الروسية من استعادة مساحات كبيرة من المنطقة خلال مارس/آذار الماضي، ولا سيما بلدة سودجا التي كان الأوكرانيون يعتمدونها قاعدة رئيسية لعملياتهم في المنطقة.

وتنتشر القوات الروسية الآن على الحدود، مما يشكل تهديدا لمنطقة سومي الأوكرانية المقابلة لمنطقة كورسك، حيث قامت بالفعل بتوغلات في الأسابيع الأخيرة.

هجمات أوكرانية

واليوم السبت، كتب حاكم المنطقة ألكسندر كينشتاين على تليغرام أن ضربة نفذتها طائرة مسيرة أوكرانية على سيارة في منطقة كورسك أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة رجل وطفل.

وفي هذه الأثناء، اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بمهاجمة منشآت طاقة روسية 10 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوسطت الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي في اتفاق بين أوكرانيا وروسيا لوقف تبادل الهجمات على البنى التحتية للطاقة لمدة 30 يوما، ويتبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

وردا على سؤال عما إذا كان تعليق قصف منشآت الطاقة انتهى، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس الجمعة إن شهرا مضى بالفعل، لكن لم تصدر أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين بتغيير الموقف الروسي.