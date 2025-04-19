روسيا تستعيد بلدة من أوكرانيا وترامب متفائل باتفاق قريب

أعلنت روسيا استعادة السيطرة على بلدة في منطقة كورسك التي سيطرت القوات الأوكرانية على أجزاء منها في الأشهر الماضية، بينما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن مفاوضات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا بلغت ذروتها، معتبرا أن ثمة فرصة جيدة لإنهاء الحرب.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها سيطرت على قرية أوليشنيا في منطقة كورسك الغربية بروسيا من القوات الأوكرانية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الحكومية الروسية (ريا).

وتخوض روسيا قتالاً ضاريا لطرد القوات الأوكرانية من كورسك منذ أن أرسلت كييف قواتها عبر الحدود للسيطرة على أجزاء من المنطقة في عملية خاطفة في أغسطس/آب 2024.

من جانب آخر، قالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا أطلقت 8 صواريخ و87 طائرة مسيّرة في هجوم الليلة الماضية على أوكرانيا ما أحدث أضرارا في خمس مناطق بالبلاد.

وأضافت أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 33 طائرة مسيرة روسية وأعادت توجيه 36 أخرى باستخدام تقنيات الحرب الإلكترونية، دون أن تذكر تفاصيل مصير الصواريخ.

ترامب والمفاوضات

وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركى دونالد ترامب، إن محادثات أوكرانيا وروسيا "تصل إلى ذروتها" في تعليقات جاءت بعد تحذير وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن محاولة تأمين اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا إذا لم يحدث أي تقدم في الأيام المقبلة.

إعلان

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أمس الجمعة "نريد إنهاء هذا الأمر بسرعة. لا يوجد عدد محدد من الأيام، لكننا نريد أن نرى هذه الحرب تنتهي بسرعة، لدينا فرصة حقيقية لإبرام هذا الاتفاق".

وأكد أنه يجب على كلا الطرفين اتخاذ خطوات لإبرام الاتفاق، وأضاف "إذا جعل أحد الطرفين الأمور صعبة للغاية، لأي سبب من الأسباب، سنقول لهم أنتم حمقى، وأنتم بلهاء، وسنتجاهل الموضوع ببساطة".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلكأ في المفاوضات، أجاب ترامب "آمل أن لا يكون كذلك".

ويضغط ترامب على الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ فبراير 2022، لكنه فشل حتى الآن في انتزاع أي تنازلات كبيرة من الكرملين رغم المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والمفاوضات المتكررة مع موسكو.