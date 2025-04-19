حزب تشاديما التنزاني يطالب الحكومة بكشف مكان احتجاز زعيمه

قال حزب تشاديما، حزب المعارضة الرئيسي، في تنزانيا إن زعيمه توندو ليسو المعتقل منذ التاسع من أبريل/نيسان لا يُعرف مكان توقيفه.

وقال مسؤولون كبار في الحزب، وأفراد من عائلة ليسو ومحاميه، إنهم حاولوا العثور عليه في أماكن مختلفة ولم يفلحوا في ذلك.

وفي بيان أصدره أمس الجمعة، طالب الحزب مصلحة السجون، وجميع السلطات المعنية في البلاد بتقديم معلومات واضحة عن مكان احتجاز ليسو.

من جانبها، نفت الحكومة المعلومات التي تقدم بها حزب تشاديما واعتبرتها مضللة وكاذبة، هدفها نشر الشائعات وقلب الحقائق.

وقالت المتحدثة باسم السجون في تنزانيا إيزابيث مبيزي إن توندو في أمان ولا يزال محتجزا في سجن كيكو في العاصمة دار السلام، وفقا للإجراءات والقوانين المعمول بها في البلاد.

تهم بالخيانة

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وجه القضاء في تنزانيا تهمة الخيانة إلى ليسو المرشح السابق في سنة 2020.

واعتقل زعيم المعارضة ووجهت إليه التهم، بعد أن قاد مظاهرات في عموم البلاد تطالب بالعدالة والإصلاح السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام الجاري.

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وبعد اعتقاله بتهمة الخيانة والمساس بالأمن، أعلنت لجنة الانتخابات الوطنية أن حزبه ممنوع من المشاركة في الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول القادم، لامتناعه عن التوقيع على مدونة السلوك والأخلاق المتعلقة بالأحزاب السياسية.

ويترأس ليسو حزب تشاديما الذي يمتلك 20 مقعدا في برلمان تنزانيا البالغ عدده 339 نائبا، ويقود حملة لمقاطعة الانتخابات تحت شعار "لا إصلاحات لا انتخابات".