القسام تبث تسجيلا مصورا لأسير إسرائيلي يتوسل للإفراج عنه

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- فيديو جديدًا لأسير إسرائيلي لديها، ظهر في حالة سيئة وهو يخاطب أفراد أسرته وكأنه يجري اتصالات هاتفية بهم، ويطلب منهم مواصلة الجهود للإفراج عنه.

وظهر الأسير -الذي يدعى ألكانا بوحبوط- وهو يتحدث وكأنه في اتصال هاتفي مع أفراد عائلته، حيث بدا أولًا كأنه يتحدث إلى زوجته ريفكا، وقال لها "ريفكا يا زوجتي الرائعة.. أنصتي لي.. أنصتي لي كيف حالك؟". وأخبرها بأنه يتشوق لرؤيتها هي وابنه رامي، وأنه يراهما في أحلامه. ودعاها إلى أن تفعل كل ما بوسعها من أجله.

وتحدث عن محاولاته التي لا تتوقف للإفراج عنه، حيث قال إنه توجه إلى الجميع للمساعدة في الإفراج عنه "توجهت إلى الدولة وإلى الحكومة وإلى نقابة العمال العامة.. وأنا أتوجه أيضا إلى الجيش".

وأضاف أنه سمع أنهم يوقّعون على عرائض لوقف الحرب ولإطلاق سراح الأسرى، ودعا الإسرائيليين إلى الاستمرار في توقيع العرائض للمطالبة بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.

ثم وجه الأسير الإسرائيلي حديثه إلى ابنه رامي، وانفجر باكيا وهو يحدثه عن عيد ميلاده الخامس وعن تربيته. ثم خاطب والدته وهو يبكي، وناشدها بأن تفعل كل ما بوسعها من أجله، كما طلب من شقيقه الذي يحمل الجنسية الأميركية بالتوجه إلى البيت الأبيض والحديث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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ودعا شقيقه لأن يسأل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وعده بشأن الإفراج عن الأسرى، وأن يتوسل إليه حتى يخرجه من الأسر في غزة، وقال له أن لا يتأخر ويطلب المساعدة لأنه لم يعد قادرا، وصحته لم تعد جيدة: "وأنا أصرخ من الموت".

وختمت كتائب القسام مقطع الفيديو بعبارة "لن يعودوا إلّا بصفقة".

وفي وقت سابق أدلى أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام بتصريحات جديدة بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة في غزة، قال فيها إن حياة الأسرى في خطر بسبب "عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو".

وشدد على أن الاحتلال يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية.