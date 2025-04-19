الاحتلال يقتحم قرى في بيت لحم والخليل ويعتقل العشرات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة والخليل، وشنت حملة اعتقالات استهدفت العشرات من الفلسطينيين.

ودهمت قوات الاحتلال مدن بيت لحم وبيت جالا، وبلدات الدوحة والخضر وبيت فجار وجبل الموالح.

وقد اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم استخدمت فيها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المدمع.

🔴 مصادر محلية: قوات الاحتلال تواصل شن حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية pic.twitter.com/ZPc7ZF6157 — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) April 19, 2025

كما اقتحمت قوة كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية مخيم الفوار جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال فور اقتحامها وابلاً كثيفاً من قنابل الصوت والإنارة، في حين دهمت منازل عدة واعتقلت أكثر من 30 فلسطينيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل وسيرت دورياتها فيها ودهمت منازل وفتشتها.

في الأثناء اقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة سعير شمال شرق الخليل ودهمت منازل بعد أن سيرت دورياتها في شوارع البلدة.

لحظة اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس من حاجز 17 بالضفة الغربية. pic.twitter.com/59Fsc5Q1tJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 18, 2025

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وفي وقت سابق أمس الجمعة، اقتحم عشرات المستوطنين "جبل العرمة" الواقع شرق بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب مصادر محلية، فإن عشرات المستوطنين انتشروا على قمة الجبل وفي محيطه، حيث اقتحم بعضهم غرفا تعود ملكيتها لفلسطينيين من البلدة.

ويعتبر جبل العرمة من المعالم الأثرية والطبيعية، وشهد خلال السنوات الماضية مواجهات متكررة بين أهالي البلدة وقوات الاحتلال أثناء التصدي لمحاولات المستوطنين السيطرة عليه.