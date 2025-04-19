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اعتقال قيادي بمخابرات الأسد في حلب وحملة أمنية بريف درعا

قوات الأمن السورية أثناء تنفيذها حملة أمنية استهدفت خلايا لحزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب بريف دمشق وكالة الأنباء السورية
الإدارة السورية الجديدة تعمل على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق (الصحافة السورية)
19/4/2025-|آخر تحديث: 19/4/202511:42 م (توقيت مكة)

أعلنت السلطات السورية، اليوم السبت، القبض على مسؤول سابق في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، كان يتولى منصبا قياديا في فرع المخابرات الجوية بمحافظة حلب شمال البلاد.

وأفادت محافظة دير الزور، عبر حسابها على "تليغرام" بأن إدارة الأمن العام في المحافظة ألقت القبض على العميد في النظام المخلوع صالح محمد البسيس.

وأضافت أن البسيس "شغل سابقا منصب معاون رئيس فرع المخابرات الجوية في محافظة حلب، وقاد العديد من الحملات الأمنية ضد المدنيين هناك".

ولفتت المحافظة إلى أن المقبوض عليه من أهالي قرية عياش، في دير الزور، دون توضيح ملابسات القبض عليه.

وفي هذا السياق، شنت قوات الأمن العام في بلدتي موثبين شمال درعا ودير البخت بريف درعا الشمالي جنوب البلاد، حملة لنزع السلاح العشوائي، وملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون.

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ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من محافظات البلاد.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

المصدر : وكالات

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