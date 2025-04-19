أبو عبيدة يدلي بتفاصيل جديدة حول مصير الأسرى الإسرائيليين

أدلى الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- السبت بتصريحات جديدة حول مصير الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة إن حياة الأسرى في خطر بسبب "عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو".

وشدد على أن الاحتلال يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية.

وجاء في تصريحاته أن الاحتلال يزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين للتحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتل أسراه.

وأوضح أن المقاومة تعمل على حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان.

وفي ذات السياق، كشف الناطق باسم القسام أن المقاومة "تمكنت من انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير عيدان الكسندر ولا زال مصير الأسير والآسرين مجهولا".