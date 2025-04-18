38 قتيلا بهجوم أميركي على اليمن وإسرائيل تعترض صاروخا حوثيا

قتل 38 يمنيا وأصيب العشرات في غارات أميركية استهدفت مساء الخميس ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة غربي البلاد، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسط إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن عدوانا أميركيا بعدد من الغارات المتتالية على ميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة غربي اليمن أوقع 38 قتيلا وأصاب أكثر من مائة، وأشارت إلى أن من بين القتلى عاملين وموظفين في الميناء بالإضافة إلى مسعفين.

وبثت قناة المسيرة التابعة للحوثيين لقطات مصورة لآثار الهجوم، وأظهرت جثثا متناثرة في الموقع.

وأعلنت الجماعة في وقت سابق أن 9 غارات أميركية استهدفت محافظة البيضاء وسط اليمن ومحافظة صنعاء شمالا، ضمن مسلسل الهجمات اليومية الكثيفة التي يشنها الطيران الأميركي على المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أكثر من شهر.

🎥 مشاهد أولية من جريمة العدوان الامريكي باستهداف ميناء رأس عيسى النفطي وارتقاء عدد من الشهداء واصابة العشرات من عمال وموظفي الميناء#جرائم_العدوان_الأمريكي#جريمة_ميناء_راس_عيسى pic.twitter.com/ZZ6fvJpq9C — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 17, 2025

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تدمير الميناء

من جهته، أعلن الجيش الأميركي أن قواته دمّرت الخميس ميناء رأس عيسى النفطي في اليمن، وذلك في إطار ما وصفته بقطع الإمداد والتمويل عن الحوثيين.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية، في بيان على منصة إكس، إنها نفذت ضربات جوية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي وذلك بهدف وقف "تدفق الإيرادات غير المشروعة التي تستخدمها جماعة أنصار الله في دعم عملياتها الإرهابية"، وفق البيان.

وأفادت القيادة بأن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات عسكرية لتدمير مصدر رئيسي للوقود الذي تعتمد عليه الجماعة، ولحرمانها من العائدات غير القانونية التي تموّل جهودها منذ أكثر من عقد.

وأشار البيان إلى أن الضربات تهدف لتقويض القدرات الاقتصادية للحوثيين، وأضاف أن السفن تستمر في تزويد الميناء بالوقود بشكل غير قانوني، بما يدرّ أرباحا مباشرة تستخدم في تمويل أنشطة الجماعة.

أعنف الغارات

وتعتبر هذه الغارات، التي أكدتها القيادة المركزية للجيش الأميركي، واحدة من أعلى الغارات حصيلة للقتلى حتى الآن في الحملة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب والتي شملت مئات الغارات منذ 15 مارس/آذار الماضي.

وجاءت الحملة الجوية الأميركية عقب تهديد الحوثيين باستئناف هجماتهم ضد الملاحة الدولية بعدما قطعت إسرائيل كل الإمدادات عن غزة واستأنفت هجومها على القطاع الفلسطيني في 18 مارس آذار الماضي، منهية بذلك الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي استمرت بضعة أسابيع.

واستأنف الحوثيون بعدها أيضا هجماتهم التي تستهدف السفن العسكرية الأميركية وإسرائيل، مؤكدين أن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ بدء إسرائيل حربها المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ الحوثيون هجمات صاروخية على إسرائيل واستهدفوا سفنا على ارتباط بها في البحر الأحمر، وذلك مساندة للمقاومة الفلسطينية في القطاع.

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وتوعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيين بالقضاء عليهم، محذّرا طهران من مواصلة دعمهم.