17 شهيدا بغزة والاحتلال يقتل 27 طفلا يوميا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قطاع غزة واستهدفت مواقع مختلفة ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، فيما أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن إسرائيل تقتل 27 طفلا يوميا في القطاع.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر طبية أن 17 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق في شمال وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

ومن بين الشهداء 10 كانوا ضحية غارة إسرائيلية استهدفت منزلين في جنوب بلدة بني سهيلا في خان يونس جنوب القطاع.

وأضاف مراسلنا ان فرق الدفاع المدني تبذل بمساعدة الاهالي قصاري جهدها للوصول إلى مفقودين لايزالون تحت الانقاض.

وأفاد المراسل باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأة في قصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلا في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت مصادر فلسطينية إن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل كثيف باتجاه منازل الأهالي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما نسف عددا من المباني السكنية شرقي مدينة غزة.

وأكد مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف متتالية استهدفت مباني سكنية في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وتأتي تلك التطورات بعد يوم من استشهاد 46 فلسطينيا -بينهم عائلتان كاملتان- جراء استهدافات إسرائيلية بطيران حربي ومسير وعبر المدفعية، طالت مدنيين داخل منازلهم وخيامهم ومراكز إيواء، وفي تجمعات مدنية متفرقة.

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أطفال غزة

وكانت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف قالت إن على العالم أن يهتز لصور الأطفال وهم يحترقون في الخيام بغزة، وأضافت أن الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت مميتة لأطفال غزة حيث استشهد 15 طفلا في غارات جوية على خيام بينهم طفل من ذوي الإعاقة مات حرقا.

وأوضحت راسل أن التقارير أفادت باستشهاد ما يقرب من 600 طفل في غزة وإصابة أكثر من 1600 آخرين منذ انهيار وقت إطلاق النار.

وطالبت المسؤولة الدولية جميع أطراف النزاع باحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وتجديد وقف إطلاق النار.

من جانبه، قال الناطق باسم منظمة اليونيسف في فلسطين كاظم أبو خلف للجزيرة إن نحو 16 ألف طفل استشهدوا منذ بداية الحرب على غزة، ما يعني استشهاد مالا يقل عن 27 طفلا بشكل يومي في القطاع.

وأكد أبو خلف أن هناك ارتفاعا في عدد الشهداء الأطفال في قطاع غزة منذ استئناف إسرائيل عدوانها على غزة في 18 مارس/ آذار الماضي.

ومع استمرار منع دخول المساعدات لليوم الخامس والأربعين، حذرت الأمم المتحدة من انهيار إنساني وشيك في قطاع غزة مع قرب نفاد الإمدادات الغذائية.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن إسرائيل ملزمة بصفتها القوة المحتلة، بضمان توفر الغذاء والإمدادات الطبية وخدمات الصحة العامة في قطاع غزة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.