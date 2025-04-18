نظام إسرائيلي جديد للتحذير من الصواريخ اليمنية

بدأت إسرائيل اليوم الجمعة تطبيق نظام جديد للتحذير من الصواريخ التي تطلقها جماعة أنصار الله (الحوثيون) من اليمن يمنح الإسرائيليين وقتا للاستعداد والتوجه إلى الملاجئ وفق تصريح مكتوب للجيش الإسرائيلي.

ويقضي النظام الجديد بتحذير الإسرائيليين من إطلاق صواريخ من اليمن قبل إطلاق صفارات الإنذار، وذلك عبر نظام داخلي.

وفي السياق، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إنه تم اختبار النظام الجديد صباح اليوم الجمعة عند رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأوضحت الصحيفة أنه تم رصد الصاروخ أثناء إطلاقه، وقامت قيادة الجبهة الداخلية بتفعيل حالة التأهب الأولية (في إشارة إلى نظام التحذير الجديد).

ولفتت إلى أنه بعد مرور 5 دقائق فقط على رصد إطلاق الصاروخ وتفعيل النظام الجديد انطلقت صفارات الإنذار في مناطق واسعة.

وبحسب معاريف، تم اعتراض الصاروخ القادم من اليمن بواسطة منظومة الدفاع الصاروخي "حيتس 3" أو "آرو 3"، دون سقوط أي شظايا داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الخميس إنه ابتداء من اليوم الجمعة سيتم إصدار تعليمات مسبقة قبل تفعيل الإنذار من إطلاق صواريخ من اليمن باتجاه أراضي دولة إسرائيل، وذلك كجزء من عمل تنظيمي وتخطيطي تقوم به قيادة الجبهة الداخلية.

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وأضاف الجيش في تصريح مكتوب أن التعليمات المسبقة ستصل عبر تطبيق قيادة الجبهة الداخلية في المناطق المهددة من خلال صوت تنبيه دون صفارة الإنذار التصاعدية والتنازلية.

واعتبر أن هذا النظام يهدف إلى إتاحة إمكانية الاستعداد المسبق للمواطنين، وضمان الوجود بالقرب من وسائل الحماية الأفضل، وتلقي البلاغ من جهات رسمية.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، يتيح هذا الترتيب دقائق معدودة للإسرائيليين من أجل الاستعداد والتوجه إلى الملاجئ.

وعادة ما يطلق الحوثيون الصواريخ باتجاه إسرائيل في ساعات الليل المتأخرة أو ساعات الفجر ردا على حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد قطاع غزة منذ نحو 18 شهرا.

وغالبا ما يتم تفعيل صفارات الإنذار في حال إطلاق صواريخ من اليمن في منطقة وسط إسرائيل، بما فيها تل أبيب والقدس الغربية.

وأسفرت عمليات الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود.